Leta 1935 se je rodil v revni družini v Milanu. Njegov oče je umrl, še preden se je Leonardo rodil, ko pa je dopolnil šest let, so siroto poslali v eno od milanskih sirotišnic, kjer so zanj skrbele redovnice, saj njegova mama ni zmogla prehraniti družine in skrbeti zanjo. V sirotišnici je ostal do svojega štirinajstega leta in se v tem času izučil za poklic graverja. Pri 15 letih je našel prvo službo v Johnsonu, tovarni, specializirani za pokale in medalje, ki obstaja še danes. Delodajalci so mladega Leonarda zaradi njegove spretnosti spodbudili, da je na Akademiji Brera opravil še specialistične tečaje graviranja in oblikovanja. Pri 22 letih se je preselil v mestece Agordo v provinci Belluno, kjer je leto zatem ustanovil podjetje Luxottica in odprl majhno trgovino za proizvodnjo okvirjev za očala. Tri leta kasneje je bilo v podjetju zaposlenih 14 ljudi. Kmalu zatem je v predmestju zgradil večje prostore za proizvodnjo. V drugem delu osemdesetih let prejšnjega stoletja je nastopilo obdobje rasti, podjetje se je širilo z neznansko hitrostjo, dokler ni leta 1988 sklenil prvega sporazuma z Armanijem. Kasneje se je Leonardo dogovoril za sodelovanje še z drugimi znanimi blagovnimi znamkami in Luxottica danes izdeluje očala tudi za Prado in Chanel. Ob tem je v naslednjih letih še prevzel kar nekaj znanih blagovnih znamk, na primer Vogue in Ray-Ban. Trenutno je v njegovih podjetjih zaposlenih več kot 150.000 ljudi, Leonardovo premoženje pa ocenjujejo na več kot 20 milijard evrov. Podjetnik je od nekdaj trdo delal, tudi več kot 16 ur na dan. Tako je bilo največkrat že v njegovem prvem obratu v mestecu Agordo, kamor se enkrat na mesec še danes redno vrača. Ponosen je na to, kar je ustvaril, in na dejstvo, da še nikoli ni odpustil nobenega delavca.