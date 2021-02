Rekonstrukcija maršalata

Zakaj imamo policijsko uro? Zakaj dojenčku lahko kupimo čeveljce v supermarketu, ne pa tudi v specializirani otroški prodajalni? Zakaj lahko delajo frizerji in zakaj ne kozmetični saloni? Zakaj so zaprte avtopralnice? Zakaj lahko v trgovinah kupim pustne maske, ne morem pa kupiti puloverja? Zakaj osebam, ki od jeseni naprej nujno potrebujejo pomoč na domu, centri za socialno delo med epidemijo ne smejo zagotoviti osebne asistence? Zakaj se mora smučar na covid testirati vsakih 24 ur, če želi smučati vsak dan, in zakaj se mora učitelj testirati le vsakih sedem dni? Zakaj ne delajo urarji? Zakaj javna veterinarska ustanova ne sme kastrirati mačka, lahko pa ga kastrira veterinar zasebnik, in kako lockdown javne veterine vpliva na zatiranje epidemije? Zakaj je podjetju, ki trenira timsko delo in med zaposlenimi betonira vrednote svoje korporacije, dovoljeno oddajati turistične nastanitve, ni pa jih dovoljeno oddajati timsko razštelanim družinam, parom in drugim zakrknjenim individualistom? Zakaj otroci ne smejo v šolo? Zakaj so vladne statistike o epidemiji izkrivljene? In nenazadnje – zakaj gre Hrvatom bolje kot nam?