Potem je prišel dan, ko se je pod vtisom televizijskih posnetkov iz vojne v zgodnjih devetdesetih letih odpeljala na Balkan, da bi si ustvarila predstavo o tamkajšnjih razmerah. Leta 1992 je skupaj z možem ustanovila humanitarno združenje Kmetje pomagajo kmetom (Bauern helfen Bauern), ki se še danes financira izključno z zasebnimi donacijami. Naključje je hotelo, da je na televiziji gledala oddajo, v kateri je 100 oseb v 100 urah zgradilo 100 hiš. Vzpostavila je stik s temi gradbeniki in se odločila, da bo za družine, ki so v vojni izgubile vse, gradila lesene montažne hiše. S soprogom sta prijateljem poslala na stotine pisem in jih prosila za kakršnokoli pomoč. Sredstva za prvo hišo je podaril kmet iz Nemčije za kmeta v vasi Slana, dobrih deset kilometrov od Siska. Nato so postavili hiše za begunce v Sisku, kasneje so začeli graditi na območju Petrinje in potem vse do Banjaluke. Od takrat do danes je združenje Doraje Eberle v 28 vaseh postavilo 1261 hiš. Kar nekaj teh hiš je bilo zgrajenih na območju, ki ga je konec prejšnjega leta prizadel hud potres, a so vse ostale nepoškodovane. Vsem, ki se jim je domovanje v potresu zrušilo, želi zdaj ta humanitarka zgraditi nov dom.