Želela je namreč sestaviti posebne pakete s temi potrebščinami in jih nato poslati otrokom, ki živijo v zatočiščih za brezdomce. Ker je prejela veliko prav takšnih daril, kot si je želela, je dva tedna po proslavljanju rojstnega dne lahko pripravila kar 40 paketov. Mama ji je nato pomagala sestaviti seznam želja oziroma izdelkov, s katerimi bi lahko naredila še več paketov. Ta seznam je deklica objavila na spletu in kmalu je nastal, tudi s pomočjo družbenega omrežja Chelsea's Charity, dobrodelni program male Chelsea. Začele so prihajati donacije in deklici so na pomoč morali priskočiti starši in prijatelji, da je lahko pakete pošiljala otrokom, ki so se ji zasmilili, ker so ali brez staršev ali brez stanovanja ali bolni ali zaradi česa drugega preživljajo težko otroštvo. »Rada imam umetnost, saj je to način, da si lahko odpreš vrata nekega drugega sveta. Umetnost je namreč lahko tudi kraj, kamor lahko pobegnete pred vsakodnevnimi skrbmi, težavami ali žalostjo. To spoznanje sem želela deliti z drugimi. Sama vem, koliko mi je umetnost pomagala, ko sem bila žalostna, zato sem želela videti, ali lahko pomaga tudi drugim. In je pomagalo,« je z nasmehom povedala Chelsea. Do danes je svojim vrstnikom, ki nimajo sreče in ne živijo tako lepega otroštva kot ona, razposlala že 2500 paketov. V bistvu ni treba veliko, le vsak bi moral nekaj narediti, da bi bil ta naš svet bolj prijazen za vse. Mala Chelsea to ve že pri svojih desetih letih.