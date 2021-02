Damijan Štefanc o tem, da je to, da se po enem letu veselimo, da se bodo prihodnji teden vrnili otroci v šole, nezaslišano

“Marca bo eno leto, kar so naši otroci in mladostniki doma, morali pa bi biti v šoli in se izobraževati po programih, ki terjajo visoko realizacijo. Predmetnik za osnovno šolo, ki ga je sprejel strokovni svet, jasno določa, da mora biti za uresničitev učnega načrta realiziranih 95 odstotkov učnih ur, ne vem, ali v tej državi danes, po enem letu, kdo ve, kolikšna je realizacija ur pouka in kolikšen manko smo pridelali. Da se po enem letu veselimo, ker se bodo prihodnji teden vrnili otroci do 3. ali 5. razreda, je nezaslišano.”