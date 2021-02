Slovenske skakalke so z dvojno zmago (1. Nika Križnar, 2. Ema Klinec) na tekmi svetovnega pokala v Hinzenbachu v Avstriji poskrbele za zgodovinski mejnik. Potem ko je bila po prvi seriji zaradi nepravilnega dresa diskvalificirana vodilna Japonka Sara Takanaši (z 91,5 metra je imela najdaljši skok dneva), sta Slovenki, ki sta bili v vodstvu (Klinčeva je imela 1,2 točke prednosti pred Križnarjevo), v finalu uprizorili izjemno zračno bitko. Križnarjeva je izkoristila odlične razmere z vzgonskim vetrom in z najdaljšim skokom finala 90,5 metra, a brez telemarka, vrgla rokavico dve leti starejši kolegici. V ostrem klubskem dvoboju, saj sta obe članici SSK Alpina iz Žirov in prihajata iz Poljanske doline, je Klinčeva skočila štiri metre manj, se takoj prijela za glavo, prejela boljše ocene za slog, na koncu pa zaostala osem desetink točke.

Dvajsetletna Nika Križnar je postala tretja Slovenka z zmago na tekmah svetovnega pokala. Prvo je leta 2014 v Lillehammerju dosegla Špela Rogelj, drugo Maja Vtič 2016 na domačem Ljubnem. »Uresničila sem si sanje. Občutek, ko premagaš vse tekmice, je krasen. Še boljše bi bilo, če bi z Emo skupaj stali na prvi stopnički. Upam, da skoke ponovim v soboto in nedeljo,« je povedala Nika Križar, ki je tudi pred dvema letoma na mladinskem svetovnem prvenstvu v Kanderstegu zmagala pred Klinčevo.

»Nor dan. Kot ekipa smo opravili ogromno delo in začutili, da je vse skupaj postavljeno na pravo mesto in lahko nadaljujemo takšne predstave. Malo še preizkušam, kaj je boljše v počepu. Moram se prepustiti tekmi in pokazati najboljše skoke,« je menila Ema Klinec. Zoran Zupančič je bil navdušen, saj je bila to zanj prva zmaga v vlogi selektorja: »Dolgo je bila borba, katera od teh dveh punc bo zmagala prva. Imeli smo srečo, da sta se naši udarili za zmago. V delo je treba zaupati in nadgraditi rezultate.« Slovenski uspeh so dopolnile Urša Bogataj z osmim, Jerneja Brecl s 16. in Špela Rogelj z 18. mestom. V Hinzenbachu v bližini Linza bosta še dve tekmi, jutri ob 12.45 in v nedeljo ob 12.15.

Ker je v Klingenthal dopotovalo le 50 skakalcev, sinoči niso imeli kvalifikacij, ampak dve seriji za trening in prolog, v katerem so se borili za nagrado 3000 evrov. Priskakal si jo je Norvežan Halvor Egnar Granerud, potem ko je bil najboljši v obeh serijah za trening. Drugi je bil Bor Pavlovčič, peti pa Anže Lanišek. Tekmi bosta jutri in v nedeljo ob 14.30.