Peto smukaško prizorišče sezone, peti različni zmagovalec svetovnega pokala v alpskem smučanju. Generalko pred svetovnim prvenstvom v Cortini d’Ampezzo je v Garmusch-Partenkirchnu dobil Dominik Paris. Italijan je zmagal prvič po 28. decembru 2019, ko je ugnal konkurenco v Bormiu, v minuli sezoni pa se je po Wengnu poškodoval in šel na operacijo kolenskih vezi. Na zmagovalni oder se je vrnil pred dvema tednoma v Kitzbühelu, na Bavarskem pa je znova ugnal smukaške tekmece. Zmaga Italijana je bila prepričljiva, dosegel pa jo je ob pravem času, ko bo imel na aktivni športni poti čast tekmovati na velikem tekmovanju v rodni državi.

Dvakratni zmagovalec Kitzbühela Beat Feuz je zadnje dneve preživel doma z družino, v smučarske tirnice pa se je vrnil z drugim mestom. Na najhitrejšem smuku svetovnega pokala, kjer povprečna hitrost znaša okrog 110 km/h, je bil tretji Avstrijec Matthias Maier, ki se je četrtič zapored v hitrih disciplinah uvrstil na zmagovalni oder. Zmagovalna trojica si je izbrala startne številke na začetku tekme, saj so bile razmere na prizorišču precej spomladanske, zato so se na zmagovalni oder uvrstile številke 1, 3 in 5. Podobna zgodba je bila lani, ko je smuk dobil domačin Thomas Dressen, ki se je na začetku sezone poškodoval, znova pa je obul tekmovalne čevlje v Garmisch-Partenkirchnu, kjer je bil predtekmovalec. S četrtim mestom, dve stotinki za zmagovalnim odrom, je najboljši smuk sezone uspl Avstrijcu Maxu Franzu, Christof Innerhofer pa je s 5. mestom dokazala, da mu bavarsko prizorišče leži, saj je na svetovnem prvenstvu v Garmisch-Partenkirchnu pred desetimi leti osvojil komplet kolajn. Odličen dosežek je si je priboril Švicar Marco Odermatt, ki je z 8. mestom dosegel svojo najboljšo smukaško uvrstitev.

Slovenci so znova povsem razočarali. Pred odhodom v Nemčijo so obljubljali, da bodo dali že na treningih vse od sebe ter si skušali povrniti samozavest pred vrhuncem sezone. Izkupiček je bila nova zaušnica. Martin Čater ni prehitel niti enega tekmovalca iz elitne trideseterice, ki je prismučal do cilja, in zasedel 31. mesto, Boštjan Kline je bil še deset mest slabši, Miha Hrobat pa je bil po dveh daljših prekinitvah zaradi padcev Nemca Josefa Ferstla in Francoza Brica Rogerja po slabih vmesnih časih odstopil.

Jutri bo v Garmisch-Partenkirchnu superveleslalom (ob 11.30). Zanimivo je, da bo prva končna moška odločitev v Cortini d’Ampezzo prav superveleslalom, in sicer v torek, 9. februarja.