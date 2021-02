Kljub temu pa je po oceni skupine uporaba tega cepiva smiselna v primeru nepokretnih posameznikov ne glede na starost, ki bivajo doma. Prednost cepiva Univerze v Oxfordu in AstraZenece v primerjavi z dosedanjima cepivoma Pfizerja in BioNTecha ter Moderne je namreč lažji transport do mesta cepljenja.

Ker zaenkrat ni podatkov o učinkovitosti cepiva Univerze v Oxfordu in AstraZenece pri kroničnih bolnikih, zanje slovenski strokovnjaki zaenkrat priporočajo cepiva mRNA, torej cepivo Pfizerja in BioNTecha ter cepivo Moderne. V skladu z nacionalno strategijo bodo tako na vrsto za cepljenje prišle nujne službe. Člani posvetovalne skupine priporočajo, naj imajo pri tem prednost zdravstveni delavci, ki doslej še niso bili cepljeni, zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja, institucionalizirane osebe ter zaposleni in učenci šol za osebe s posebnimi potrebami. Katere so ostale nujne službe, ki so pomembne za delovanje države, pa bo morala opredeliti vlada.

Prva pošiljka cepiv AstraZenece naj bi v Slovenijo prišla v ponedeljek, cepiti bi začeli v torek. V prvi pošiljki bo predvidoma 9600 odmerkov, medtem ko se je v začetku tedna pričakovalo 15.000 odmerkov. Sicer pa je danes v Slovenijo prišla pošiljka Moderne s 4800 odmerki, so pojasnili na NIJZ.