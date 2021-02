Interpelacija Vaska Simonitija: Nekulturni minister naj odide

Štiri opozicijske stranke – SD, LMŠ, Levica in SAB – so v postopek vložile interpelacijo proti ministru za kulturo Vasku Simonitiju. Med drugim mu očitajo neučinkovito ukrepanje med epidemijo, napade na neodvisnost medijev in politično kadrovanje. To je sicer tretja interpelacija ministrov aktualne vlade v zadnjih dveh tednih.