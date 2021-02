»Že smo dejali, da ne bomo popustili pod pokroviteljskimi izjavami te vrste. Tega ne bomo storili,« je novinarjem poudaril Peskov. »Vsaki namigi na ultimat so za nas popolnoma nesprejemljivi,« je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass dejal Putinov tiskovni predstavnik. Dodal je sicer, da želi Moskva še naprej sodelovati z Washingtonom in Bidnovo administracijo, čeprav obstaja »veliko razlik in različnih pristopov glede ključnih izzivov«. »Pričakujemo, da bodo tudi Američani pokazali voljo do sodelovanja,« je dodal.

Biden je sicer v četrtek v prostorih ameriškega zunanjega ministrstva naznanil številne spremembe v zunanji politiki ZDA, med drugim pa napovedal tudi agresivnejši diplomatski pristop do Rusije in Kitajske. »Ameriško vodstvo se mora soočiti s tem novim trenutkom napredovanja avtoritarizma, vključno z naraščajočimi ambicijami Kitajske za rivalstvo z ZDA in odločenostjo Rusije, da škoduje naši demokraciji,« je dejal Biden.

»Predsedniku Putinu sem dal jasno vedeti na način, ki je drugačen od mojega predhodnika, da so časi, ko so se ZDA vdajale agresivnim ukrepom Rusije - vpletanje v naše volitve, hekerski napadi, zastrupljanje državljanov - sedaj končani. Ne bomo oklevali z višanjem cene za Rusijo in za obrambo naših ključnih interesov in ljudi,« je med drugim dejal Biden in zahteval izpustitev Navalnega, ki je bil ta teden obsojen na tri leta in pol zapora. Po drugi strani je Biden izrazil tudi pripravljenost sodelovanja z Rusijo, zlasti glede sporazuma Novi Start o omejevanju jedrskega orožja, ki sta ga državi podaljšali za nadaljnjih pet let.