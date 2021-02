Spletno prireditev ob kulturnem prazniku bodo Slovenci v Avstriji letos posvetili 100. obletnici rojstva in 10. obletnici smrti Janka Messnerja. O književniku bodo spregovorili Marica Pörtsch, Franc Kuežnik, Jani Owsald, Tone Partljič in Peter Turrini. Zbrane bo nagovorila mladinska pisateljica Sabina Buchwald, kulturni program pa bodo sooblikovali še Lara Vouk in Aleksander Tolmaier z recitali, Nataša Konzilia in Ansambel Drava z glasbo, gledališko predstavo z naslovom Job pa pripravlja Mlajša gledališka skupina KPD Planina Sele. Prireditev si bo mogoče ogledati ob 19. uri na spletni strani Kina v karanteni.

Osrednja proslava dneva slovenske kulture Slovencev v Italiji, ki jo pripravljata krovni organizaciji Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) in Svet slovenskih organizacij (SSO), bo prav tako potekala na sam kulturni praznik. Program je posvečen avdiovizualni dediščini Slovencev v Italiji, zato nosi naslov Odtisi svetlobe - »Tam notri je vse naše življenje...«

Slovesnost bo potekala v virtualni obliki z začetkom ob 19. uri po okriljem Kinoateljeja. Letošnji program bo zaznamovala govorica mladih, pod režijo se podpisuje Leo Černic, slavnostni govor pa bo imela arhitektka Vida Rucli. Na prireditvi bodo predstavili tudi letošnje prejemnike priznanj obeh krovnih organizacij. Prireditev bo 14. in 18. februarja na ogled še na slovenskem programu Deželnega sedeža RAI za Furlanijo - Julijsko krajino.

Tudi osrednja proslava porabskih Slovencev ob slovenskem kulturnem prazniku bo letos digitalna. Med drugim bodo prikazali film Ne pozabi! Slovenec sem, ki je nastal v sodelovanju med učenci, dijaki in odraslimi. Posnetek bo od ponedeljka, 8. februarja, na ogled na Youtube kanalu ter na spletnih straneh slovenskih organizacij na Madžarskem.

Ob kulturnem prazniku se začenja tudi spletni festival slovenskega dokumentarnega filma, ki bo potekal pod okriljem slovenskega veleposlaništva v Rimu ter Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani - slovenistike na univerzah v Neaplju, Padovi, Rimu, Trstu in Vidmu. Kot prvi bo 8. februarja na ogled film Fabiani: Plečnik Amirja Muratovića, ob odprtju spletnega dogodka pa bo imel pozdravni nagovor veleposlanik v Rimu Tomaž Kunstelj.

Praznik bodo obeležili tudi v treh kulturnih društvih na Hrvaškem. Slovensko kulturno društvo Triglav iz Splita načrtuje 8. februarja virtualno razstavo slik in čipk. Istega dne bo praznovalo tudi Kulturno društvo Slovenski dom Karlovec v prostorih Mestne knjižnice I. G. Kovačić Karlovec, kjer bo potekalo odprtje razstave ilustracij Mojce Svetic Radočaj z glasbenim programom. Proslavo pa bo 12. februarja organiziralo tudi Slovensko kulturno društvo Lipa iz Zadra, in sicer v Mestni knjižnici Zadar.

Prešernov dan bodo počastili tudi drugod, ponekod pa so prireditve že potekale, med drugi denimo v koroških Tinjah, kjer so jo pripravili že 31. januarja.