25. februarja bodo slovenski kupci lahko naročili prve kose pohištva v Ikeini slovenski spletni trgovini. »Še isti dan se bo odprla tudi fizična trgovina v Ljubljani, če bodo to dovoljevali epidemiološki ukrepi,« so še sporočili iz družbe.

»Poslovanje družbe Ikea v Sloveniji bo, ne glede na to, v kakšni obliki se bo pričelo (preko spleta ali v fizični trgovini), organizirano v skladu s strogimi zaščitnimi ukrepi družbe Ikea ter z zahtevami in smernicami podanimi s strani Vlade Republike Slovenije. Mednje sodijo tudi obvezno nošenje maske, preverjanje telesne temperature, pogosto razkuževanje prostorov ter zagotavljanje spoštovanja varnostne razdalje,« so napovedali v družbi.