Pred njim so zdaj še Wayne Gretzky (894), Gordie Howe (801), Jaromir Jagr (766), Brett Hull (741), Marcel Dionne (731) in Phil Esposito (717). Petintridesetletni Ovečkin je 709. gol dosegel na svoji 1159 tekmi v 16. sezoni v NHL.

»Lepo je opazovati, kako napredujem na lestvici, s tem zagotovo še ni konec. Uživam na ledu, poskušal bom še naprej, čeprav ekipi še ne gre, kot bi si želeli. A to je po vseh težavah, ki smo jih imeli, razumljivo. Je pa šele začetek sezone in se bomo gotovo izboljšali,« je dejal Ovečkin, ki je ves čas tekme lovil zadetek, na gol je streljal iz vseh možnih položajev. Na koncu je znižal zaostanek na 2:3, to je bil njegov tretji gol na sedmih tekmah sezone in drugi na zadnjih tekmah. Štiri je zvezdnik za radi karantene, ki je bila posledica neprimernega druženja ruskih igralcev v ekipi, izpustil.

Lep dosežek je uspel tudi veteranu Toronta Jasonu Spezzi. Po skoraj petih letih je spet dosegel tri gole za svojo ekipo pri zmagi 7:3 proti Vancouvru. To je bil njegov osmi "hat trick" v karieri, pred tem je zadnjega dosegel leta 2016, ko je igral še za Dallas. »Nisem imel veliko takih večerov. Res sem bil razpoložen, ploščica mi je sledila, razpoloženi so bili tudi soigralci. Bolj kot na tri gole pa sem ponosen na njih in njihovo veselje ob mojem dosežku. Teh trenutkov ne bom nikoli pozabil,« je bil čustven 37-letni napadalec, ki je doslej v ligi dosegel 345 golov.

Jonathan Huberdeau je za Florido prav tako dosegel "hat trick", svoj prvi v ligi, a to ni bilo dovolj za polni izkupiček, čeprav je njegova ekipa vsaj točko osvojila že na sedmi zaporedni tekmi. Bila pa je blizu dveh, še dobri dve minuti pred koncem je proti Nashvillu vodila s 5:3, a prednost zapravila. Gostom je nato v podaljšku točki zagotovil Filip Forsberg.

Prvo zmago na zadnjih desetih tekmah lige je zabeležila Ottawa. S 3:2 je v gosteh premagala Montreal, novinec v ligi Tim Stutzle je v polno zadel še na tretji zaporedni tekmi, tokrat pa je golu dodal še dve podaji. Chicago je prekinil zmagovito serijo Caroline, premagal jo je s 6:4, Patrick Kane je pri tem prispeval gol in tri podaje. Columbus je doma s 4:3 ugnal Dallas, Arizona z istim izidom v gosteh St. Louis, Winnipeg pa je bil s 4:1 boljši od Calgaryja.