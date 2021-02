Predstavniški dom ameriškega kongresa je 13. januarja potrdil zgodovinsko drugo ustavno obtožbo takrat še predsednika ZDA Donalda Trumpa, ker je svoje podpornike z zavajanjem o izidu volitev 3. novembra lani vzpodbudil k napadu na kongres, pri čemer je umrlo pet ljudi. Republikanci so v senatu predlagali resolucijo, s katero bi ugotovili, da je ustavna obtožba Trumpa, ki od 20. januarja ni več predsednik, neustavna. Resolucija ni uspela, vendar pa je proti njej glasovalo le pet republikancev, kar pomeni, da demokrati nimajo dvotretjinske večine za Trumpovo obsodbo.

Kljub temu vztrajajo z argumentom, da lahko v primeru obsodbe z navadno večino Trumpu izrečejo kazen – prepoved prihodnjih političnih kandidatur. Sojenje v ustavni obtožbi se začenja prihodnji teden. Povabilo Trumpu po ocenah poznavalcev razmer verjetno ni bilo resno, saj ni bilo nobene možnosti, da bi se res prišel zagovarjat. Trump bi med zagovorom moral trditi, da ni imel nič z napadom na kongres, kar bi neprijetno presenetilo njegove podpornike, še posebej tiste aretirane, ki se na sodiščih zagovarjajo, da so to storili na njegovo pobudo.

Njegovi odvetniki nameravajo trditi, da postopek ni ustaven in mu ne nameravajo priznati legitimnosti. Na povabilo se je prvi odzval Trumpov svetovalec Jason Miller in ga gladko zavrnil, odvetnika Ben Castor in David Schoen pa sta dodala, da gre za promocijsko potezo demokratov, pri čemer ne bodo sodelovali. Pripomnila sta sicer, da je povabilo dokaz, da demokrati ne morejo dokazati obtožbe.

Vendar pa demokrati Trumpu ne nameravajo olajšati življenja in so v pismu navedli, da bodo njegovo zavrnitev povabila obravnavali kot dokaz njegove krivde, lahko pa se še odločijo, da ga bodo uradno z nalogom privedli pred senat. Za izdajo naloga pričam je namreč dovolj navadna večina, ki jo imajo demokrati z glasom podpredsednice ZDA Kamale Harris.

Trumpov zaveznik Lindsey Graham iz Južne Karoline se je izrekel proti zaslišanju in je dejal, da Trumpovo pričanje v senatu ne bi bilo v interesu nikogar. Demokrat iz Delawara Chris Coons se je strinjal in dejal, da bi bilo Trumpovo pričanje "grozna zadeva". Kolega iz Connecticuta Richard Blumenthal pa je menil, da ni potrebno, saj imajo na voljo vse Trumpove javne izjave pred napadom, med napadom in po napadu na kongres, ki so povsem dovolj.