Na treh dosedanjih medsebojnih tekmah med evropsko elito Celjani še nikoli niso premagali Nantesa, saj so poleg dveh porazov iztržili le en remi. Tudi tokrat so bili na papirju v vlogi avtsajderja – ne le zaradi razmerja kvot na največji svetovni stavnici (1,17 na zmago Nantesa, kar 6,50 na uspeh Celja Pivovarne Laško), ampak tudi zaradi trenutne igralske zasedbe. Pri gostiteljih je manjkal samo makedonski veteran Kiril Lazarov, pri gostih pa kar pet pomembnih igralcev: Filip Ivić, Patrik Leban, Gal Marguč, Jan Grebenc in Tadej Kljun. Zaradi odsotnosti hrvaškega vratarja Ivića je glavno vlogo prevzel komaj 20-letni slovenski reprezentant črnogorskega porekla Miljan Vujović, njegova rezerva pa je bil član mladinske ekipe celjskega kluba Gal Gaberšek.

V dvorani H Arena z zmogljivostjo 5900 gledalcev, ki je bila zaradi protikoronskih ukrepov seveda prazna, so Celjani odlično začeli tekmo. Po manj kot petih minutah so povedli s 4:1, ko pa je njihovo vodstvo prvič naraslo na štiri gole (7:3 v deseti minuti), je bil domači trener Alberto Entrerrios prisiljen vzeti minuto odmora. Poteza Španca, ki je kot igralec v reprezentančnem dresu na velikih tekmovanjih (EP, SP, OI) osvojil kar šest kolajn, je hitro prinesla pravi učinek, kajti njegova ekipa je v manj kot štirih minutah naredila delni izid za izenačenje na 8:8. Z minuto odmora je uspešno odgovoril tudi celjski trener Tomaž Ocvirk in ustavil francosko ofenzivo, predvsem po zaslugi odličnega vratarja Vujovića - kar deset obramb v prvem polčasu – pa so si gostje v nadaljevanju spet nekajkrat priigrali dva gola naskoka.

V zadnji minuti prvega dela je za ponovno izenačenje na 13:13 poskrbel Rok Ovniček, slovenski reprezentant v dresu Nantesa, kljub temu pa je na nasprotni strani Matic Grošelj svoji ekipi priigral minimalno vodstvo ob odhodu na glavni odmor. Toda uvod drugega polčasa je pripadel domači ekipi, ki si je po golu 34-letnega Olivierja Nyokasa, nekdanjega reprezentanta Francije, šele v 32. minuti priigrala prvo vodstvo na tekmi (15:14). Toda veselje evropskih podprvakov iz leta 2018 ni trajalo dolgo, kajti celjska zasedba je hitro vzpostavila rezultatsko ravnotežje, po učinkoviti predstavi v napadu pa je imela sredi drugega polčasa znova velike štiri gole plusa (24:20).

A gostitelji kljub odličnim predstavam Vujovića (skupaj 15 obramb), Žiga Mlakarja (8 golov) in Tilna Kodrina (5) niso popuščali in so se dobre štiri minute pred koncem približali le na gol zaostanka (26:27), nato pa še enkrat pri 27:28. Dve minuti pred koncem je bil na Nantesovi strani že drugič izključen Francoz Theo Monar, toda žogo, ki jo je s sedemmetrovke sprožil Domen Novak, je ustavila vratnica. Mladi Ljubljančan v dresu celjskega kluba se je za napako oddolžil že v naslednjem napadu, ko je na začetku zadnje minute zadel v polno za 29:27. Kanček upanja za neodločen izid je za Nantes posijal, ko je bil pol minute pred zadnjim znakom sirene uspešen Španec Valero Rivera (28:29). Vendar je vse sanje gostiteljev o delitvi točkovnega plena pokopal Matic Grošelj za končnih 30:28, z zmago pa Celjani ostajajo v boju za končno šesto mesto, ki še kot zadnje prinaša napredovanje v osmino finala.