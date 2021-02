Samo dober mesec po dejanskem britanskem odhodu iz Evropske unije naj bi se deloma že uresničevale bojazni vseh, ki so napovedovali, da bo zapleteni severnoirski protokol prinesel vrnitev Severne Irske v preteklost. Omenjeni protokol je del sporazuma o umiku Združenega kraljestva iz EU, ureja pa edinstveni status Severne Irske. Ta je del Združenega kraljestva, a vseeno tudi po brexitu ostaja dela skupnega trga EU. Zato, da je to mogoče, v severnoirskih pristaniščih pregledujejo tovor, namenjen v Veliko Britanijo, ki ni del enotnega trga. Osebje, ki preglede opravlja, pa je bilo zdaj tarča »zloveščih groženj«, zato so v dveh pristaniščih delo ustavili. Največjo skrb prinašajo trditve, da so v grožnje vpletene nikoli razpuščene probritanske unionistične (protestantske) polvojaške skupine, ki so bile več kot tri desetletja v »vojni« z nacionalističnimi proirskimi (katoliškimi) polvojaškimi skupinami, kot je bila razvpita Irska republikanska armada. Brexit je obudil strahove pred vrnitvijo nasilja v Severni Irski, ki ga je, vsaj v hujših oblikah, ustavil leta 1998 sklenjeni velikonočni mirovni sporazum.

Severnoirska policija sicer pravi, da ni nobenega znamenja, da so bile v grožnje vpletene unionistične polvojaške skupine, ali za trditve, da so tisti, ki so grozili delavcem v severnoirskih pristaniščih, posneli registracije vozil zaposlenih.

Nespametna poteza evropske komisije Nadzor trga med Severno Irsko in Veliko Britanijo je v bistvu rešitev, ki je omogočila, da med Irsko in Severno Irsko še naprej ni nadzornih točk. Pri tem je v pogajanjih vztrajala Evropska unija, ker tako narekuje velikonočni sporazum in tudi zaradi bojazni, da bi mejna kontrola prinesla nazaj probleme med unionisti ter nacionalisti, zagovorniki združitve Severne Irske z Irsko. Unionisti zapletenemu severnoirskemu protokolu nasprotujejo že od začetka, še bolj pa, ker je evropska komisija pred tednom dni nespametno zagrozila z vzpostavitvijo mejne kontrole za nadzor izvoza cepiv proti covidu-19 iz EU v Veliko Britanijo. Komisija se je sklicevala na 16. člen protokola, po katerem naj bi sicer posegali samo v izjemnih primerih ekonomskih, družbenih in ekoloških problemov. Premislila si je hitro, ker je hitro sledil plaz obsodb. Grožnje osebju v severnoirskih pristaniščih pa so zaskrbele tako London in Bruselj. Po posvetovanjih so predstavniki obeh strani obljubili, da si bosta »intenzivno prizadevali za odpravo napetosti«. Še prej pa je ena od vodilnih severnoirskih unionističnih strank, DUP, obtožila britanskega premierja Borisa Johnsona, da je z brexitskim sporazumom izdal unioniste in da se počutijo kot tujci v svoji državi. Najbolj znani poslanec DUP v britanskem parlamentu Ian Paisley mlajši je včeraj Johnsona pozval, »naj bo unionist, ki ga potrebujemo«.