Lažna žarišča: klice sramote

Navidezna žarišča novega koronavirusa, ki so vzniknila ob množičnem testiranju šolnikov, so v zadnjih dneh dodatno načela zaupanje javnosti v hitre teste. Namesto da bi bili dragocena pomoč pri zamejevanju epidemije, so v zdravstvu zaradi izdelkov, ki jih je naročilo ministrstvo za zdravje, danes slabe volje. Lažne okužbe pa imajo tudi oprijemljive posledice. Zaradi izolacije je lahko posameznik ob del dohodka, doma pa morajo pogosto ostati tudi njegovi bližnji in najtesnejši sodelavci. Potemnela slika o posamezni regiji za njene prebivalce, ki so že tako izmučeni od neskončnega prilagajanja, pomeni še strožje omejitve. Takojšnja prekinitev uporabe neustreznih testov, za katero so se zavzeli epidemiologi Nacionalnega inštituta za javno zdravje, bi bila razumen odgovor na to sramoto.