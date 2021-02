Nov odlok dovoljuje obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog po vsej državi, in sicer v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi hitro testiranje na okužbo z novim koronavirusom v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče.

Če testiranja upravljalec naprav ne zagotovi, je uporaba žičniških naprav in prog dovoljena osebam, ki predložijo negativni test na covid-19 po HAGT ali PCR metodi. Test mora biti opravljen v Sloveniji in ne sme biti starejši od 24 ur. Otrokom do vključno 12. leta starosti je smučanje dovoljeno v spremstvu staršev, negativnega testa jim ni treba predložiti.

Predložitev negativnega testa na okužbo s koronavirusom ni potrebna za kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov, še navaja odlok.

Odlok bo v veljavo stopil 6. februarja in bo veljal do 12. februarja.