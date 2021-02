Ne moti me, da ljudje prihranke pretapljajo v kriptovalute. Ne moti me, če pri tem dobro, celo odlično zaslužijo (nasprotno, sem vesel, ker se bo del tega pridobljenega bogastva prelil na domači trg). Ne zanikam možnosti, da bi lahko nekega dne kriptovalute imele pomembno vlogo v gospodarstvu. Moti pa me, če se tovrstna aktivnost imenuje kakor koli drugače kot špekulacija. Kot opozarja ECB: »Bitcoin je špekulativno premoženje… z njim lahko poskusite srečo in ustvarite dobiček, vendar pri tem obstaja tveganje, da boste naložbo izgubili.« Če je to jasno, ni težav. Težava je, če kdo misli, da gre za ustrezno dolgoročno varčevalno obliko za stanovanje, hišo, pokojnino, šolnino. Takrat je težava zelo velika. Če gre kar koli narobe, se bo porušilo že tako šibko zaupanje Slovencev v naložbe, ki niso bančni depoziti, podjetjem pa se lahko dokončno zapre že do zdaj neizkoriščen dostop do trga kapitala. Na koncu bo gospodarska rast manjša in na slabšem bo vsa družba. Finance