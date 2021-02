Smučarji skakalci bi morali odpotovati na azijsko turnejo, kjer bi bili konec tedna tekmi na tradicionalnem prizorišču v Saporu, prihodnji teden pa še generalka za zimske olimpijske igre v Pekingu. Ker so zaradi koronavirusa tekme odpovedali, sta nadomestni prizorišči Klingenthal v Nemčiji in Zakopane na Poljskem. Potem ko so bili na testiranju na koronavirus negativni, je v Klingenthal odpotovalo šest slovenskih skakalcev: Anže Lanišek, Bor Pavlovčič, Žiga Jelar, Tilen Bartol, Timi Zajc in Domen Prevc. Peter Prevc je po okužbi še v karanteni in se bo vrnil morda že prihodnji teden v Zakopanah, vse pa je podrejeno nastopu na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu. Cene Prevc odhaja na štiri tekme celinskega pokala v Willingen, kjer bodo preverili njegovo pripravljenost po desetdnevni karanteni.

Strah, da bodo v Lahtiju morali vsi v karanteno »Po dveh okužbah s koronavirusom dva tedna zapored tik pred odhodom na pot nam ni bilo lahko. Bilo je precej drugače kot ta teden, ko je vse potekalo normalno. Predvsem pred Lahtijem je bilo precej nervoze, ker bi morala celotna ekipa v karanteno na Finskem, če bi bil le eden pozitiven na testiranju na prizorišču tekmovanja,« je pojasnil selektor Robert Hrgota. Ozrl se je proti tekmama v Klingenthalu: »Potem ko Lanišek v Lahtiju in Willingenu ni skakal na takšni ravni, kot smo si želeli, pričakujem, da bo v Klingnenthalu in prihodnji teden v Zakopanah znova na nivoju, kot mora biti. Na zelo visoki ravni skače Pavlovčič. Jelar je pokazal napredek, drugi pa imajo rezerve, potem ko so v Willingenu pregoreli v preveliki želji.« V šali je pripomnil, da je bilo v nedeljo v Willingenu zaradi težav z vetrom, ko je bilo veliko prekinitev, tekmovalcu najtežje povedati, ali je bil njegov skok dober ali slab. Anže Lanišek se je utrdil med najboljšimi desetimi skakalci sveta, a ima še višje cilje: »Zadovoljen sem, ker tudi z malo slabšimi skoki še vedno pridem med najboljših deset, z rezultati in tehnično izvedbo skokov pa še ne, zato delam, da bi bil še boljši.« Bor Pavlovič, ki je v Willingenu s četrtim mestom dosegel uspeh dosedanje kariere, je dobro formo potrdil tudi na treningu v sredo v Planici, kjer so bile razmere idealne. »Z veliko večjimi upi sem šel v Lahti kot v Willingen, ker mi Lahti veliko bolj ustreza. A sem se na skakalnici v Willingenu v vsakem skoku počutil zelo dobro. To je dokaz, da se lahko dobro spoprijateljim tudi z drugimi skakalnicami,« je pojasnil Bor Pavlovčič.

Jelar že dve leti išče sponzorja Žiga Jelar je bil v nedeljo z 12. mestom najboljši Slovenec v Willingenu, kar mu je prineslo nasmeh na obraz in upanje, da bo nadaljeval v takšnem ritmu. »Iščem sponzorja, smučka je prazna že drugo sezono in vesel bom, če bi ta prostor zapolnili,« je potarnal Žiga Jelar. Med dolžniki je največji Timi Zajc, ki je bil v Willingenu 42. in 43., potem ko se na skakalnici ni znašel že od prvega skoka. »Vrnitev ni takšna, kot sem si želel. Na treningu sem skakal solidno, na tekmi pa je bila morda prevelika želja po dokazovanju. Dogodki s svetovnega prvenstva decembra v Planici niso vplivali na mojo pripravo, a nisem mogel odskakati vrhunsko. Takoj po Planici sem začel delati s klubskim trenerjem. Imel sem motivacijo, da se vrnem v pravi formi. Treba bo narediti premik, da skoke s treninga prenesem na tekmo. Skakalnica v Klingenthalu je velika, a tudi težka, zato je treba za dober rezultat narediti tudi vrhunski skok,« je razmišljal povratnik v reprezentanco Timi Zajc. Z dresom je zadovoljen, smuči so nove, a je težava na tekmah, ko ima tudi za poldrugi kilometer nižjo hitrost od konkurence.