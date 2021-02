#intervju Goran Stanković, trener nogometašev Olimpije: Učil sem se od Tomaža Kavčiča

Enainštiridesetletni Ljubljančan iz Šiške Goran Stanković je pred izzivom trenerske kariere. Potem ko je deloval v Šenčurju, Bravu, na Kitajskem, v slovenski reprezentanci do 19 let, Grosupljem, mlajših selekcijah Olimpije in Taboru Sežana, je v začetku januarja postal trener članskega moštva Olimpije.