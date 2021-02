Po vsem tem se lahko vprašamo, za kaj Janša drži Pahorja? Kaj ima v rokah Janša, da se ga Pahor tako boji in mu v vsem ustreže, tudi z molkom, ko je treba? Res mora Janša imeti nekaj zelo delikatnega v rokah, da je Pahor kot njegov pudelj.

Eden prvih signalov (dokazov?), da je Pahor popolnoma podrejen Janši, se je zgodil že leta 2008, ko je prevzel vodenje vlade od Janše. Takrat je izbruhnila verjetno največja vohunska afera v Sloveniji. Po nekaj mesecih od nastopa Pahorjevega vodenja vlade se je odkrilo, da je »nekdo« prisluškoval in snemal vse seje vlade. Ve se, kdo je takrat predal kabinet Pahorju, pa se tega kljub temu sploh ni izpostavljalo. Tudi nobene preiskave ni bilo, ki bi ugotovila, kdo stoji za prisluškovanjem vladi. Tudi policijske preiskave ni bilo, skratka, ni bilo nobenih postopkov, ki bi to razkrili. Tudi mediji so kmalu za tem utihnili in tega škandala niso več omenjali.

Ta prisluškovalna afera se je pometla pod preprogo in od tedaj dalje je Pahor tudi zelo uslužen do Janše in njegovih dejanj. Pri tem se logično postavlja vprašanje, kje je vzrok te pohlevnosti in uslužnosti Pahorja. Kaj se je zgodilo, da se od takrat dalje lahko tako zelo manipulira s Pahorjem? Ali so to morda kakšne fotografije, ki bi našega predsednika pokazale v drugačni luči, kot si ga ljudje predstavljajo? Kdo bi vedel, razen Pahorja in Janše.

Mnogo vprašanj je odprtih, upamo pa lahko, da jih bo čas razkril. Najbolj žalostno pa je, da se stranka socialdemokratov energično ne ogradi od ravnanja svojega bivšega predsednika, danes pa predsednika države Pahorja, ki z molkom očitno odobrava rušenje demokracije, zakonov in ustave. S tem Pahor tudi sodeluje pri rušenju samostojne in suverene države, ki jo vodi.

Gorazd Cuznar, Črnomelj