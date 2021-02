V tujini je preveč slovenskih počitnikarjev, Špela Grošelj je nadlegovalcu prisolila klofuto

Vse bolj nevzdržno stanje v državi so nekateri izkoristili za oddih od vsega hudega v tujini, gibanje Me too prihaja v Slovenijo z zamikom, nekateri znani kulturniki pa se bodo na slovenski dan kulture odmaknili od nekulturnosti.