Čeprav okoliščine niso bile lahke, saj so se na gostovanje v Bourg podali v jutranjih urah na dan tekme, so košarkarji Cedevite Olimpije znova dokazali, da so v izvrstni formi in psihično vse bolj trdni. Ljubljančani so namreč nasprotnika, ki je iskal zadnjo rešilno bitko, da bi se obdržal v igri za napredovanje, tri četrtine lomili, v zadnji pa ga dokončno strli in prišli na četrti tekmi drugega dela evropskega pokala do tretje zmage ter si tako na široko odprli vrata četrtfinala.

V skupini G ima Olimpija dve tekmi pred koncem na drugem mestu dve zmagi prednosti pred Budućnostjo, ki ji napredovanje v izločilne boje drugokakovostnega evropskega tekmovanja prinašata le še dva uspeha, ob predpostavki, da Ljubljančani na tekmi 5. kroga 2. marca proti Virtusu v Stožicah izgubijo. A moštvo trenerja Jurice Golemca bo zagotovo naredilo vse, da italijansko moštvo, ki si je že zagotovilo napredovanje in v letošnji sezoni evropskega pokala še ne pozna poraza, spravi na kolena in se v četrtfinale prebije še pred gostovanjem v Podgorici. A tudi če bi odločala zadnja tekma, bi bili zmaji v rahli prednosti, saj so prvi obračun v Stožicah dobili za tri točke. »V boju za četrtfinale je pomembna vsaka tekma. Matematično si še nismo zagotovili napredovanja, kar pomeni, da nismo naredili še ničesar,« je jasen Jurica Golemac.

Ljubljanski strateg je bil ob zmagi lahko zadovoljen z dejstvom, da se je iz napadalnega krča očitno prebudil Rion Brown, ki je dosegel 15 točk, kot tudi z obrambo v drugem polčasu, ki je nasprotniku dovolila vsega 23 točk. Na splošno v letošnji sezoni zmaji po prihodu z glavnega odmora pogosto dvignejo raven igre, kar pomeni, da Golemac v slačilnici zna zaigrati na prave strune in igralcem predstaviti, na kaj morajo biti bolj pozorni v nadaljevanju tekme. »Vztrajal sem, da je treba v drugem polčasu popraviti obrambo. Nekoliko nam je pri tem pomagal tudi Bourg, ki v tretji četrtini ni bil razpoložen pri metu. Ob tem smo popravili še skok, dosegli nekaj lahkih košev in mirno tekmo pripeljali do uspeha,« je pojasnil Golemac in znova izpostavil moštveno igro. »Zavedamo se naših individualnih kakovosti, a samo s kolektivnim pristopom lahko pridemo do odmevnega rezultata. Ker vse bolj verjamemo drug v drugega, so vse boljši tudi rezultati.«