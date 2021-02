Društvo Alpe Adria Green v imenu stanovalcev koseških terasastih blokov opozarja na nevzdržen hrup na bližnjem gradbišču. Družba K.Okno namreč na mestu nekdanje trgovine Mercator in parkirišča namerava zgraditi poslovno-stanovanjsko sosesko Koseško okno, pred tem pa mora odstraniti dosedanjo gradnjo. Sredi januarja so začeli rušitvena dela. »Hrup daleč presega vse normative hrupa z decibeli do neba in investitor grobo krši javni red in mir,« je zapisal predsednik društva Alpe Adria Green Vojko Bernard. Omenil je, da mora veliko prebivalcev zaradi epidemije delati od doma, kar jim hrupno okolje otežuje.

»Od policije zahtevajo, da zaščiti prebivalce, in ne investitorja. In da takoj ustavijo vsa hrupna dela, saj je groba kršitev javnega reda in miru dejstvo, dokler investitor ne najde tihe razgradnje betonskih temeljev, kar je sicer v gradbeništvu znana alternativa. Tudi od inšpekcijskih organov države zahtevajo enako zaščito prebivalcev,« je še dodal Bernard. Na ljubljanski policijski upravi so potrdili, da so v sredo prejeli pisno prijavo v zvezi z omenjenim gradbiščem. Pojasnili pa so, da »policija nima pooblastil v povezavi z izvajanjem del na gradbiščih, zato je bila zadeva odstopljena pristojnima inšpektoratu za okolje in prostor ter inšpektoratu za delo«. Na inšpektoratu za okolje in prostor so prejeli že tri prijave zaradi prekomernega hrupa, a so dejali, da inšpekcijski postopek še ni bil uveden.

Dodatna protihrupna zaščita?

V družbi K.Okno so pojasnili, da se stanovalci sosednjih objektov zaradi hrupa neposredno na njih niso obrnili. »Smo pa prejeli novinarska vprašanja, iz katerih je bila problematika razvidna,« so dejali v družbi. »Vsekakor sta rušitev in gradnja večjega objekta moteči okoliščini za prebivalce v okolici in to vpliva na trenutno bivalno kakovost, tako da pritožbe razumemo. Investitor se trudi, da bo to fazo gradnje, ki je z vidika hrupa bolj obremenjujoč del procesa, zaključil v najkrajšem možnem času,« so zagotovili v družbi K.Okno.

V svoj bran so navedli, da pri rušenju uporabljajo gradbeno mehanizacijo, ki je skladna z emisijskimi normami za hrup gradbenih strojev, da hrupnejša dela zaključujejo do 17. ure in da izvajalec »s pisnimi obvestili na dostopnih mestih okoli gradbišča obvešča okoliške stanovalce o tem, kdaj bodo potekala hrupnejša dela na gradbišču«. V K.Oknu obljubljajo, da bo »gradbiščna ograja v najkrajšem možnem času izvedena v tako imenovani polni izvedbi, kar bo zagotovilo dodatno protihrupno zaščito«.

Gradnja soseske Koseško okno bo trajala predvidoma dve leti in naj bi bila končana v prvem četrtletju 2023. V omenjeni soseski K.Okno načrtuje 94 stanovanj (okrog 90 odstotkov stanovanj naj bi po zagotovilih družbe že prodali) in dva poslovna prostora. Sosesko bodo sestavljale tri lamele, pri čemer bosta dve lameli imeli skupno pritličje, v katero se bo vrnila trgovina Mercator. V času gradnje soseske Koseško okno je Mercator preseljen v začasen objekt ob Podutiški cesti vzhodno od policijske postaje Šiška.