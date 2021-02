Slovenske košarkarice bodo tretjič zapored nastopile na evropskem prvenstvu. Leta 2017 v Pragi so v predtekmovanju dosegle eno zmago in zasedle 14. mesto, v Nišu in Beogradu 2019 pa so se uvrstile v kvalifikacije za četrtfinale in po porazu z Belgijo osvojile deseto mesto.

Slovenija ostaja neporažena v skupini A, zadnjo kvalifikacijsko tekmo pa bo igrala v soboto v ljubljanskem mehurčku proti zadnjeuvrščeni Islandiji.

Najboljše strelke Slovenije proti Bolgariji so bile Eva Lisec s 23 točkami, Teja Oblak, ki jih je zbrala 16, ter Annamaria Prezelj, ki jih je dosegla 14.

Evropsko prvenstvo bo potekalo od 17. do 27. junija 2021 v Strasbourgu in Valencii.