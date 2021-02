Gre za najvišjo številko po letu 2016. Končni podatki, ki bodo znani v prihodnjih mesecih, pa bi lahko razkrili celo najvišjo stopnjo kaznivih dejanj skrajnih desničarjev po letu 2001, ko so jih začeli uradno beležiti.

Tovrstna dejanja obsegajo od nacističnega pozdrava do groženj, sovražnega govora, poškodovanja lastnine do pretepov in terorizma, poroča časnik Tagesspiegel na svoji spletni strani.