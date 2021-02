Belgijska policija je na dan, ko bi moral v bližini Pariza potekati shod iranske opozicije, aretirala belgijsko-iranski par, ki je bil na poti iz Antwerpna v Francijo s pol kilograma razstreliva.

Danes 49-letni iranski diplomat Asadolah Assadi je nekdanji uslužbenec iranskega veleposlaništva na Dunaju v Avstriji, kjer je tudi nabavil eksploziv za načrtovan napad. Aretirali so ga v Nemčiji, kjer zanj ni veljala diplomatska imuniteta.

Sodišče v Antwerpnu je danes razsodilo, da je iranski diplomat odgovoren za načrtovanje napada na prireditev z več tisoč udeleženci. Spoznalo ga je krivega poskusa umora ter sodelovanja v teroristični organizaciji.

Po ugotovitvah preiskovalcev je Asadi sodelavec iranske tajne službe MOIS, katere naloga je nadzorovanje in boj proti opozicijskim skupinam v in izven Irana, zaradi česar bi lahko bilo mogoče, da so bili načrti za napad odrejeni s strani iranske države. To tezo zagovarja tudi Nacionalni svet upora v Iranu, ki je 30. junija 2018 v kraju Villepinte pri Parizu pripravil velik shod s številnimi zahodnimi podporniki, med njimi odvetnik nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa Rudy Giuliani.