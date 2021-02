Vreme: Zvečer se bo od zahoda pooblačilo

Ponoči bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije občasno manjše padavine. Zjutraj se bo na vzhodu pričelo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem do 9 stopinj Celzija. V petek bo na vzhodu in severu delno jasno, drugod pretežno oblačno.