Vlada se je včeraj odločila, da ne bo več sledila svojemu načrtu, ki narekuje sproščanje ukrepov po statističnih regijah. Ker je sedemdnevno povprečje dnevnega števila potrjenih okužb na državni ravni 1143, smo trenutno v rdeči fazi, kar pomeni, da bodo prihodnji teden vrtci ter šole za učence prvih treh razredov osnovne šole odprti po vsej državi. Za prehod v oranžno fazo in pouk v živo za vse učence osnovnih šol in zaključnih letnikov srednjih šol pa bi se moralo to število spustiti pod 1000. Drugi pogoj je manj kot tisoč bolnikov s covidom-19, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje. Z znižanjem na 989 smo ga že dosegli.

Premier Janez Janša je na včerajšnji novinarski konferenci pojasnil, da se vlada regijskemu načelu odpoveduje, ker razlike v številu okuženih med regijami niso več takšne, kot so bile še pred nekaj tedni. »Pred časom so bile razlike tudi ena proti tri ali več, zdaj so zelo majhne. Še vedno smo po semaforju v rdeči barvi, a smo bližje oranžni kot črni. To je pripeljalo do odločitve, da sproščanja ne vežemo več na regijsko sproščanje,« je dejal.

Vodja centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) Mario Fafangel pa je povedal, da so epidemiologi z inštituta vladi predlagali, naj od načrta odstopi, tako da odpravi omejitev gibanja na občine in da pouk v šoli dovoli tudi za učence četrtega in petega razreda osnovnih šol. Na to je Janša odgovoril, da bo vlada ravnala v skladu z načrtom, saj bi bistveno odstopanje vodilo samo do zmede. Po njegovih besedah se nekateri epidemiologi in šolniki ne strinjajo s Fafanglom, bodo pa morda epidemiološke razmere že prihodnji teden prinesle prehod v oranžno fazo in s tem občutnejše sproščanje.

»Kljub vsem pritiskom, da je treba odstopiti od načrta, vlada pri njem vztraja, saj prispeva k predvidljivosti, jasnosti in mirnosti,« je včeraj pristavil predsednik NSi in minister za obrambo Matej Tonin.

Na vladni spletni strani je v času novinarske konference še pisalo, da se ukrepi sproščajo, ko je izpolnjen eden od pogojev. Na uradu vlade za komuniciranje so nam popoldne na vprašanje glede tega odgovorili, da je ta zapis napaka, ki jo bodo odpravili. »Ves čas od sprejema načrta na covid novinarskih konferencah kot tudi prek drugih kanalov komuniciramo, da sta potrebna oba pogoja,« so dodali.

Dve regiji že oranžni Aktualni načrt velja od sedmega januarja, z njim pa je vlada povozila načrt, ki ga je mesec dni prej predstavil takratni minister za zdravje Tomaž Gantar. Od decembrskega se sedanji načrt razlikuje po tem, da morata biti po novem izpolnjena oba pogoja in da se ukrepi sproščajo po regijah. Če bi torej vlada v celoti vztrajala pri določbah tega načrta, bi lahko vsaj v zasavski in savinjski regiji, ki izpolnjujeta pogoje za oranžno fazo, odšli v šolo vsi učenci in dijaki zadnjih letnikov srednjih šol. Blizu pogojem za oranžno fazo je tudi več drugih regij, črna pa je bila včeraj samo še posavska, a tudi tam število potrjenih okužb hitro pada. Načrt, ki velja zdaj, je že tretji v obdobju drugega vala epidemije. Tisti, ki ga je decembra predstavil Gantar, je nadomestil načrt, ki ga je Janša predstavil v začetku oktobra. Ta je določal bistveno drugačne pogoje, saj je najstrožje ukrepe predvideval, ko število hospitaliziranih preseže 360, pri 300 hospitaliziranih pa je na primer narekoval zaprtje šol in vrtcev ter policijsko uro. Načrt je skoraj takoj postal irelevanten, ker se je kmalu po Janševi predstavitvi število okuženih močno povečalo. Šele sredi novembra, ko je bilo v bolnišnicah že več kot 1000 pacientov s covidom-19, je na primer vlada prepovedala zbiranje na javnih krajih za osebe, ki niso člani istega gospodinjstva, ukinila javni promet in zaprla vse nenujne gospodarske dejavnosti. Tudi »Gantarjev« decembrski načrt je vlada hitro prekršila. Čeprav pogoji niso bili izpolnjeni, je sredi decembra v celotni državi sprostila javni promet in dovolila nekatere gospodarske dejavnosti, v nekaterih regijah pa odprla nekatere trgovine.

Janša o “destruktivni nezaupnici” Koalicija bo do 15. februarja analizirala situacijo, potem pa bodo morda izostrili prioritete iz koalicijske pogodbe, so včeraj povedali predsedniki koalicijskih strank Janez Janša (SDS), Zdravko Počivalšek (SMC) in Matej Tonin (NSi). Možna je tudi rekonstrukcija vlade, vendar bodo s tem počakali do glasovanja o konstruktivni nezaupnici, je dejal Janša. Kaže torej, da bo funkcijo ministra za zdravje še nekaj časa opravljal sam. Znana ni niti usoda kmetijskega ministra Jožeta Podgorška, ki sodi v kvoto nekdanje koalicijske stranke DeSUS. Iz napovedane konstruktivne nezaupnice se je Janša včeraj večkrat ponorčeval, saj jo je opisal kot »destruktivno nezaupnico« in »tragikomedijo«, ki jo izvajajo tisti, »ki so se zaplezali«. Pri posmehovanju se mu je pridružil Tonin z opazko o »konstruktivni brezupnici«. Janša je zatrdil, da je podatek o številu koalicijskih poslancev dobil z glasovanjem o osmem protikoronskem paketu, ki je v državnem zboru dobil 51 glasov. Hkrati pa je dejal, da bo glasovanje o nezaupnici priložnost, da se vendarle preštejejo, in da bo potem opozicijske stranke povabil k sodelovanju brez obveznosti. Kot je znano, so poslanci DeSUS Janši sporočili, da bodo v primeru neuspeha nezaupnice sodelovali s koalicijo.

