Švedska vlada si je zastavila cilj, da vso potrebno digitalno infrastrukturo za izdajo digitalnih cepilnih potrdil vzpostavi do 1. junija.

»Z digitalnim potrdilom o cepljenju bo mogoče hitro in preprosto dokazati že opravljena cepljenja,« je danes dejal švedski minister za digitalizacijo Anders Ygeman. Ob tem so danes v Stockholmu opozorili, da bi lahko tovrstna potrdila v prihodnosti zahtevale številne države ob vstopu v državo ter organizatorji kulturnih in športnih prireditev.

Švedske zdravstvene oblasti bodo pri pripravi digitalnega potrdila o cepljenju sodelovale s Svetovno zdravstveno organizacijo. Na ravni Evropske unije pa si bo Švedska prizadela za koordiniran pristop.

Danska, južna soseda Švedske, je v sredo napovedala uvedbo digitalnega potnega lista o cepljenju, ki naj bi olajšal predvsem službena potovanja. Vlada v Kobenhavnu si ga je zamislila kot dodaten potni list, ki naj bi ga imel posameznik shranjenega na pametnem telefonu.