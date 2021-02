Danes je prvič po dolgem času število hospitaliziranih padlo pod 1000. Bolnišnično oskrbo zaradi koronavirusa potrebuje 989 bolnikov. Prvi pogoj za prehod v oranžno fazo je tako dosežen. Večina regij je sicer izpolnilo pogoje za rdečo fazo, v črni pa se še vedno nahajata Posavska regija in Jugovzhodna Slovenija.

Sedemdnevno povprečno število okužb je po včeraj objavljenih podatkih NIJZ-ja znašalo 1179, število oseb, ki so včeraj potrebovale bolnišnično oskrbo zaradi covida-19, pa je znašalo 1012. Na intenzivni negi se trenutno zdravi 165 pacientov, skupaj pa je bilo v bolnišnico sprejetih 67 pacientov, 74 pa jih je bilo odpuščenih. Umrlo je 16 oseb.

Testiranje ostaja med najpomembnejšimi ukrepi za zajezitev epidemije Predstojnik Centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) Fafangel je na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida-19 poudaril, da je uporaba hitrih testov med epidemijo, tudi pri asimptomatskih osebah smiselna, priporoča jo tudi Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), saj laboratoriji ne morejo opraviti toliko PCR testov, kot bi bilo potrebno. »ECDC pravi, da v trenutku, ko je treba prekiniti ta tok in epidemiološko krivuljo, ki strmo narašča, ustaviti, je kontekst širše uporabe HAT-testov tudi pri asimptomatičnih ljudeh smiselna. Ob tem znova poudarjam, da mora biti visoka pojavnost in da se uporabljajo kakovostni testi, ki dosegajo standarde in normative. Izkupiček tega, da izločamo kužne osebe, iz epidemiološkega vidika pretehta tistega lažno pozitivnega, lažno negativnega, ker pri obvladovanju epidemije je to najbolj pomembno – da najdemo kužne,« je poudaril in dodal: »Ne želimo, da testiranje dobi sloves nepomembnega ukrepa, saj je v resnici med najpomembnejšimi ukrepi, ki jih imamo.« Navedel je tudi primer, ko je pojavnost okužbe zelo visoka. »V takšnem kontekstu, ko je virusa veliko, in gremo loviti bolne, je pozitivna napovedna vrednost čez 80 odstotkov – to je torej test, ki ima dober učinek tam, kjer je virusa veliko. To pomeni, da dobimo 8000 res okuženih in 1800 lažno pozitivnih, kar je sprejemljivo v kontekstu visoke prevalence, ker želimo ustaviti epidemijo,« je zatrdil.

Epidemiologi za odprtje šol do petega razreda v vseh regijah Ker epidemiološki podatki usmerjajo vladne ukrepe in ker ne želijo, da bi poročila s terena zamajala zaupanje v presejalno testiranje, so predlagali, naj se nemudoma začne potrjevanje s PCR testi, ki so bolj zanesljivi, tistih pozitivnih hitrih testov, ki so bili opravljeni pri osebah brez simptomov. Prav tako so zaprosili izvajalce testiranj, naj NIJZ prijavijo primere, pri katerih je bila diagnoza ovržena, torej so s PCR testi dokazali, da oseba ni bila okužena, čeprav je bil hitri test pozitiven. Na NIJZ namreč podatkov o negativnih testih ne dobijo, saj za to nimajo pravne podlage. Sicer pa na NIJZ po besedah Fafangla iz baze in analitike ročno izločajo vse primere, za katere jih izvajalci obvestijo, da gre za spremembo oziroma razveljavitev testa. Fafangel je še razkril, da so vladi predlagali, naj zaobidejo klasični semafor za sproščanje omejitvenih ukrepov. »Epidemiologi smo predlagali, da se šole odprejo do petega razreda v vseh regijah ne glede na barvo pa tudi preklic omejitev gibanja med občinami in regijami. Sam manjši učinek vidim tudi v omejitvi gibanja ponoči. Epidemiološki koncept tega je zmanjšanje nevarnih interakcij, a ukrep na papirju nima dobrih strokovnih podlag, da bi bil dejansko učinkovit. Lahko se omili interakcija, a kakšne, če so bari in restavracije že zaprti. S tem premikamo interakcije v notranje prostore na nenadzorovan način. To je z vidika obvladovanja epidemije vprašljivo, še toliko bolj, če ukrep velja tako dolgo,« je zatrdil predstojnik Centra za nalezljive bolezni.

Razmere po svetu niso ugodnejše, kot so bile pred tednom, mesecem ali lani Na dopoldanski novinarski konferenci je nastopil tudi vodja konzularnega sektorja na ministrstvu za zunanje zadeve Andrej Šter in spregovoril o pogojih za potovanje po Evropi in svetu. Kot je dejal, je priporočilo konzularne službe, da se potovanjem, če je to le možno, odpovemo oziroma prestavimo na termine, ko bodo razmere ugodnejše. »Razmere po svetu niso ugodnejše, kot so bile pred tednom, mesecem ali lani. Številne države v naši regiji pa tudi po svetu so drastično ali celo definitivno prepovedale vstop in izstop. Mednje na primer sodi Brazilija, ki je za večino destinacij v Južni Ameriki tranzitna destinacija. Tam zdaj ne sprejemajo več potnikov in ne omogočajo potovanja ven iz države. Če bo kateri izmed omenjenih, ki se jim mudi na oddih, potoval preko Brazilije, se lahko zgodi, da bodo tam ostali dlje časa, kot so si želeli,« je posvaril. Kot je povedal, si vsi želimo in prizadevamo, da bi bila potovanja omogočena in varna, a je zelo težko podpreti prizadevanja v smeri, da bi odšli v drugo državo, četudi je to sosednja Hrvaška. Ob tem se je zazrl tudi v prihodnost in izrazil upanje, da bo dopustniška sezona že nekoliko razbremenjena. »Seveda le, če se bomo držali opozoril in nasvetov epidemiološke stroke,« je zaključil.

Na izletniških točkah brez večjih kršitev Deana Potza z zdravstvenega inšpektorat je predstavila tedensko poročilo o izvedenih inšpekcijskih nadzorih v zvezi z obvladovanjem epidemije koronavirusa med 25. in 31. januarjem. V tem obdobju je bilo opravljenih 3633 inšpekcijskih nadzorov, inšpektorji pa so izrekli 33 prekrškovnih sankcij, 335 opozoril in 101 upravni postopek. Inšpektorji so bili sicer prisotni tudi na osmih izletniških točkah, a po besedah zdravstvene inšpektorice večjih kršitev niso ugotovili. Inšpektorji so zadnji teden januarja opravili tudi nadzor na nekaj več kot 100 lokacijah pred izobraževalnimi ustanovami, tudi tam pa večjih kršitev ni bilo.