Kljub temu, da so košarkarji Olimpije na sinočnji obračun pripotovali šele v dopoldanskih urah ter da v dvorani Ekinox niso opravili niti enega treninga, se jim to na začetku ni poznalo. Še več, igralci trenerja Jurice Golemca si silovito krenili v obračun, zadevali z vseh položajev in iz minute v minuto višali prednost. Prednjačila sta Jaka Blažič in Jerrod Jones, prav slednji pa je s trojko v šesti minuti poskrbel za že 12 naskoka zmajev. A če so bili Ljubljančani razpoloženi v napadu, je bilo drugače v obrambi. Nasprotniku so puščali preveč prostora in neoviranih metov. Bourg se je na ta način razigral, kar je prišlo do izraza v drugem delu druge četrtine, ko je pri gostih zaškripalo v napadu. Francosko moštvo je od 12. minute do polčasa naredilo delni izid 17:6 ter se na glavni odmor podalo s prednostjo dveh točk.

Polčas je očitno ohladil košarkarje Bourga, saj v tretji četrtini niso bili več natančni pri metih od daleč, na drugi strani pa je trikrat ob izteku napada zadel Kendrick Perry in s tem dodatno »ubijal« voljo nasprotniku. Ljubljančani so znova prevzeli nadzor nad tekmo, dodatno pa na plin stopili v zadnji četrtini, v kateri so nasprotniku dovolili vsega devet točk in brez težav prišli do uspeha. »V tretji četrtini je Bourg zgrešil nekaj odprtih metov. Ko smo ustavili njihov napadalni skok in dosegli nekaj lahkih košev, nam je zrasla samozavest, nato pa smo tekmo kontrolirali do konca. Smo v dobrem položaju, a odločenega ni še nič. Nismo še v četrtfinalu, saj nas čakata še dve izredno težki tekmi. Z nogami moramo ostati na tleh in brez evforije, saj nismo storili še ničesar,« je povedal Jurica Golemac.

Preostala tekma 5. kroga v skupini G: Budućnost – Virtus 89:99, vrstni red: Virtus 4-0, Olimpija 3-1, Budućnost 1-3, Bourg 0-4.