Ervin Hladnik - Milharčič: Lov na zunanjega sovražnika

Koga bomo napadli? Počasi se bo treba razgledati po svetu in izbrati nasprotnika, ki je vreden naše pozornosti. Dokler smo bili popolnoma sinhronizirani z administracijo v Washingtonu, je bilo to enostavno. Izbrali smo nasprotnika, ki nam je bil ponujen. Sadama, Libijo, kalifat, Iran, režim v Damasku in upornike v Jemnu je bilo lepo in udobno imeti za sovražnike. Še posebno, ker je malokdo vedel, v katerem časovnem pasu živijo, kako se tja pride in kako se prav napiše njihova glavna mesta. To je tudi ustrezno zožilo nabor zaveznikov. Zdaj pa je prišlo med našo vlado in novim ameriškim predsednikom do neljubih nesporazumov. Običajno ubogljivost bomo težko zakamuflirali kot pomoč zavezniku, ki ga spoštujemo. V prvih stikih je bilo zaznati kar nekaj prezirljivosti.