Čeprav so si košarkarice slovenske reprezentance praktično že zagotovile preboj na evropsko prvenstvo, želijo tudi zadnji dve tekmi v mehurčku v Ljubljani dobiti. S tem bi si namreč izboljšale položaj na lestvici Mednarodne košarkarske zveze (Fiba), kar bi bilo pomembno pri žrebu skupin, ki bo predvidoma 8. marca. Evropsko prvenstvo bo med 17. in 27. junijem v španski Valencii in francoskem Strasbourgu, Slovenke pa bodo na njem nastopile tretjič zapored. V skupini A so do zdaj dobile vse štiri obračune, dvakrat tudi proti najmočnejšim tekmicam Grkinjam. V Stožicah jih prvi obračun čaka danes ob 16.15 proti Bolgariji, drugi pa v soboto ob 17. uri proti Islandiji.

Največja sprememba za kapetanko Niko Barič in soigralke bo menjava na selektorskem mestu. A ne v dobesednem pomenu, saj je Damir Grgić še vedno prvi trener, le da tokrat ne bo mogel voditi reprezentance. Pred kratkim je bil namreč pozitiven na novi koronavirus in zato po pravilih Fibe ni smel vstopiti v mehurček. Začasno ga bo nadomestil pomočnik Slavko Duščak. »Damirja pogrešamo. Vajene smo, da ga vidimo vsaj dvakrat na leto, da nam kaj novega pove. Smo se pa z njim slišale prek videoklica in mu zaželele hitro vrnitev. Sicer pa se poznamo, vse teče po ustaljenem ritmu. Čuti se njegova prisotnost, s Slavkom pa sta že tako ves čas v stiku,« je o odsotnosti selektorja dejala košarkarica Tina Jakovina, ki si kruh služi v Belgiji pri Mechelenu. Tokratno reprezentančno akcijo bosta sicer od stalnih članic izbrane vrste izpustili Shante Evans in Lea Debeljak.

Slavko Duščak, sicer dolgoletni pomočnik Damirja Grgića, se izziva vodenja reprezentance veseli. »Taktiko sva skovala skupaj z Damirjem po telefonu ter zoomu in prepričan sem, da bodo igralke ti dve tekmi igrale tudi zanj. So prave profesionalke, vse se dobro zavedajo, zakaj so tukaj, in ne dvomim, da bodo na parketu dale vse od sebe,« je povedal Duščak. Slovenije danes proti Bolgariji ne čaka lahko delo, saj se Bolgarke še borijo za nastop na evropskem prvenstvu. Na prvem obračunu 17. novembra 2019 je bila v Sofiji Slovenija boljša z 72:64. »Bolgarke se za nekaj borijo, Islandke pa so prišle sem odigrat dve dobri tekmi. Košarka v Bolgariji se dviguje, tam smo imele težko delo tudi v teh kvalifikacijah. Pričakujem, da se bodo tudi tukaj borile do konca. Takšnih tekem se veselimo,« je o prvih tekmicah razpredala Jakovinova. Slovenija je sicer ob Srbiji, Belgiji in Švedski ena od štirih reprezentanc, ki v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo še ne poznajo poraza.