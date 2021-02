V hrvaškem naselju Sunje, le lučaj stran od s potresi prerešetane Petrinje, je zadnje mesece istemu lastniku poginilo kar osem hrvaških hladnokrvnih konj. Živali niso poginile kar tako, od bolezni ali česa podobnega, temveč jih je doslej vsaj uradno neznani storilec postrelil. Kdo se sprehaja po naselju in brezsramno pobija nedolžne živali na paši, policija še preiskuje. Lastnik je oškodovan za okoli 120.000 kun oziroma nekaj več kot 15.000 evrov, poročajo hrvaški mediji, saj gre za avtohtono pasmo konj.

»Ve se, kdo to počne, a ta oseba grozi še s čim hujšim, če bi se jo razkrilo. Ali smo naslednji na vrsti mi?« se za hrvaški Jutarnji list huduje lastnik pašnikov Zlatko Ovanin, ki zadnjih dvajset let vzreja te konje. »Zamislite si, kako bi bilo, če bi nekdo po potresu v Zagrebu ubijal pse, ki so zaradi stresa pobegnili od doma in bi tavali po ulicah. No, nekaj podobnega se je zgodilo po potresu v Petrinji na mojem posestvu, kjer se pase na stotine konj,« razlaga rejec, ki nikakor ne more verjeti, da se nekdo sprehaja po travnikih in s strelnim orožjem pobija konje. V desetih dneh je v dveh napadih tako izgubil osem živali. »Ta norec strelja celo na breje kobile!« se je še razburil. Kaznivo dejanje je prijavil policiji, kaj veliko več o tem, kdo naj bi streljal konje in zakaj, pa zaradi poteka policijske preiskave ne deli z mediji.

S to krvavo težavo se prebivalci območja soočajo že dolga leta. Po pisanju Jutarnjega lista so vzrok nerazrešene meje med posestvi, posledično pa tako koncesija, ki jo kmet dobi za uporabo pašnikov. V zadnjih letih je podobno usodo na območju doživelo že kakšnih 20 konj. »Problem je globlji,« opozarja drugi vzreditelj konj Josip Mačak. Mnogi rejci namreč nimajo pojma, kje se njihove živali sprehajajo in kaj počnejo, saj lahko povzročijo mnogo škode na sosednjih posestvih in vrtovih. Opozarja, da je treba res čim prej nekaj storiti, sicer je tudi njega strah, da bo zadeva eskalirala. tak