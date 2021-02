Grške oblasti preiskujejo skrivnostno smrt ekscentričnega Britanca, kot 74-letnega Hugha Kerra Bardleyja Robertsa opisujejo domačini pristaniškega mesteca Chania na Kreti. Moški, ki naj bi imel pod palcem več milijonov, se je na otok preselil pred več kot desetimi leti. V nedeljo zjutraj so našli njegovo truplo, lebdelo je v vodi z obrazom navzdol, eno roko je imel še vedno privezano na jambor. Njegov pes Tuck se je s tačkami oklepal še edinega suhega dela skoraj potopljene luksuzne jahte in preživel.

»Primer je zelo čuden,« je dopisnici britanskega Guardiana pod prošnjo anonimnosti zaupal eden od preiskovalcev. »Težko verjamemo, da bi 30 metrov dolga jahta kar čez noč potonila. Pri preiskavi smo se osredotočili na razbitino, saj skušamo ugotoviti, ali je plovilo kdo namerno potopil,« je pojasnil. Potapljači so truplo še v nedeljo potegnili iz vode, obdukcija pa bo pokazala, ali je bila smrt nasilna. Četudi na prvi pogled ni bilo vidnih sledi ran na telesu, kaznivega dejanja še niso izključili.

Čeprav je imel na kopnem ogromno posestvo, ki si ga je delil s tremi psi in dvanajstimi mačkami, je Roberts zadnja tri leta, od smrti partnerice, živel na okoli milijon evrov vredni jahti. Lokalni prebivalci so ga imeli za rahlo ekscentričnega bogataša, ki naj bi denar zaslužil pri mešetarjenju z delnicami. Po neuradnih informacijah je bil Britanec že nekaj časa v sporu z lokalnimi gradbinci in nepremičninarji, pred kakima dvema letoma pa je že bil tarča ropa. Zvezanega na jahti so ga takrat našli in rešili šele nekaj dni kasneje. tak