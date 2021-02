Pandemija koronavirusa je zavlekla newyorško objavo nominacij zlatih globusov, ki bodo podeljeni 28. februarja v Hollywoodu.

Mank je dobil nominacije za najboljši dramski film, za najboljšo moško glavno vlogo (Gary Oldman), za režijo (David Fincher), za najboljšo stransko žensko vlogo (Amanda Seyfried) ter najboljšo glasbo in scenarij, ki ga je napisal pred svojo smrtjo leta 2003 režiserjev oče Jack Fincher.

Poleg Manka so nominacijo za najboljšo filmsko dramo dobili "The Father", "The Trial of the Cicago 7", "Nomadland" in "Promising Young Woman".

V kategoriji najboljših glasbenih filmov ali komedij pa se za zlati globus potegujejo "Borat Subsequent Moviefilm", "Hamilton", "Music", "Palm Springs" in "The Prom".

Za zlati globus v kategoriji glavnih ženskih dramskih filmskih vlog so nominirane Viola Davis ("Ma Rainey's Black Bottom"), Andra Day ("United States vs. Billie Holiday"), Vanesa Kirby ("Pieces of a Woman"), Frances McDormand ("Nomadland") in Carey Mulligan ("Promising Young Woman").

Za moške glavne vloge pa so nominirani Riz Ahmed ("Sound of Metal"), Chadwick Boseman ("Ma Rainey's Black Bottom"), Anthony Hopkins ("The Father"), Gary Oldman ("Mank") in Tahar Rahim ("The Mauritanian").

V kategoriji glasbenih filmov in komedij so za glavne ženske vloge nominirane Maria Bakalova ("Borat Subsequent Moviefilm"), Kate Hudson ("Music"), Michelle Pfeiffer ("French Exit"), Rosamund Pike ("I Care A Lot") in Anya Taylor Joy ("Emma").

Pri moških pa Sacha Baron Cohen ("Borat Subsequent Moviefilm"), James Corden ("The Prom"), Andy Samberg ("Palm Springs"), Lin-Manuel Miranda (Hamilton) in Dev Patel ("The Personal Histoy of David Copperfield").

V kategoriji najboljše televizijske drame se za zlati globus potegujejo "Ratched", Krona, "Lovecraft Country," Ozark in "The Mandalorian".

Železo se kuje dokler je vroče in Netflix, ki je lani dobil 17 nominacij za zlate globuse, bo za proizvodnjo video vsebin letos porabil okrog 19 milijard dolarjev.

Netflix je dobil tri od petih nominacij za najboljšo televizijsko serijo v kategoriji drame in sicer za Krono, Ozark in "Ratched" in štiri od petih nominacij za glavno žensko vlogo v tej kategoriji za Olivio Colman, Emmo Corrin, Lauro Linney in Sarah Paulson.

HBO Max je dobil nominacijo za najboljšo komično televizijsko serijo (Stevardesa), matično podjetje HBO pa skupaj sedem nominacij po zaslugi serij "The Undoing" in "Lovecraft County".

Podjetje POP TV v okvirju Viacoma si je izključno po zaslugi kanadske komične serije "Schitt's Creek," pridobilo pet nominacij. Omenjena serija je lani pobrala vseh pet nagrad v kategoriji komičnih serij na podelitvi televizijskih nagrad emmy. Nominacije so tudi tokrat dobili igralci Catherine O'Hara, Eugene Levy, Annie Murphy in Daniel Levy.