Deloval je v različnih slovenskih in italijanskih gledališčih. Od leta 1991 do 1994 je bil umetniški vodja Slovenskega narodnega gledališča v Novi Gorici, v letih 1993 do 2003 pa vodja Slovenskega stalnega gledališča v Trstu. Dvakrat je bil selektor Borštnikovega srečanja. Bil je tudi selektor Tedna slovenske drame v Kranju. Večkrat je bil nagrajen za svoja leposlovna dela, predvsem romane, pisal pa je tudi kratke zgodbe. Štirikrat je bil uvrščen med velike finaliste za nagrado kresnik, in sicer z romani Balerina, balerina, Tito, amor mijo, Ki od daleč prihajaš v mojo bližino ter Kratki roman o snegu in ljubezni. Njegova dela so prevedena v številne jezike.