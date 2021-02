Slovenska biatlonska reprezentanca se približuje odprtju svetovnega prvenstva, ki se bo na Pokljuki začelo prihodnjo sredo s tekmo mešanih štafet. V taboru gostiteljev ne skrivajo visokih pričakovanj, ki segajo do osvojitve kolajne. Slovenija največ upov polaga v izkušenega Jakova Faka, ki bo na prvenstvu z množično mednarodno udeležbo pod največjim drobnogledom domače javnosti.

Fak: Pokljuka bo posebno poglavje te zime »Zavedam se svoje vloge na tem prvenstvu, ki bo posebno zaradi domačega okolja. Moram biti pripravljen za sproščen in osredotočen nastop. Kolajna je moja želja in verjamem, da se lahko znajdem na zmagovalnem odru. Čeprav sem bil v zadnjih treh sezonah samo enkrat na stopničkah, je svetovno prvenstvo posebno poglavje te zime,« je razložil 33-letni Jakov Fak, ki je vajen pritiska z velikih tekmovanjih. Na domačem prizorišču, kjer pred začetkom prvenstva pili svojo formo, želi zasijati kot nazadnje v olimpijskem Pjongčangu, kjer so mu okoli vratu nadeli srebrno odličje. V dosedanji karieri je pod slovensko in hrvaško zastavo na svetovnih prvenstvih osvojil pet kolajn, od tega dve zlati. Na Pokljuki pozna vsak košček proge, ki bo na prvenstvu nekoliko zahtevnejša kot običajno. »Dodani so določeni elementi, ki otežujejo počitek na spustih. Tekmovalci bomo morali biti zelo previdni in pravilno razporediti taktični način spopadanja s progo. Če te malo odnese, hitro izgubiš veliko časa,« je razložil Jakov Fak. Posebno motivacijo je dobil na zadnji postaji svetovnega pokala v Anterselvi, ko je s tretjim mestom dokazal, da bo na Pokljuki v dolgi vrsti kandidatov za odličja. »Velika spodbuda je bila, ko sem se znova zavihtel v ožji vrh. Po prihodu domov sem potreboval počitek, sedaj pa pripravljenost na treningih vztrajno raste. Upam, da se bo vse dobro izteklo. Na prvenstvu želim biti še nekoliko hitrejši v smučini, na strelišču pa bi rad zadržal dosedanje zanesljivo streljanje,« se nadeja glavni zvezdnik slovenske reprezentance.

Slovenija stopnjevala formo za SP Jakov Fak je v moški reprezentanci še edini tekmovalec, ki se doslej ni okužil z novim virusom, zato so v domačem taboru še posebej previdni, da se ne bi kaj zalomilo pred začetkom tekmovanja. Glavni trener Uroš Velepec pravi, da bo pokljuško prvenstvo velika priložnost za vse slovenske tekmovalce, da se predstavijo v najlepši luči. »To je za sedanjo generacijo verjetno zadnje domače prvenstvo. Pomembno je, da tekmovalci naberejo izkušnje in izkoristijo priložnost, ki se jim ponuja. Verjamem, da bosta zanos in narodna zavest na visoki ravni. Formo smo načrtno stopnjevali do februarja, da bomo na domačem pragu dosegli najboljše rezultate sezone,« je dejal Uroš Velepec. Sredino tekmo mešanih štafet bo poleg Faka odprl najstarejši reprezentant Klemen Bauer (35): »V zrelih letih se želim približati svojim najboljšim nastopom. Konkurenca je vsako leto močnejša, a se ne predajam. Domače prvenstvo mi pomeni dodaten navdih.« V sedemčlanski postavi sta se Roku Tršanu, Mihi Dovžanu in Alexu Cisarju pridružila še mladinca Toni Vidmar in Lovro Planko. Na posamezni tekmi bodo nastopili štirje. »Ko sem prejšnji mesec na tekmi svetovnega pokala osvojil prve točke v karieri, sem dobil veliko samozavesti in motivacije za nadaljnje delo. Izkušnja na Pokljuki mi bo prišla prav predvsem v prihodnjih letih, ko se želim boriti za najvišja mesta. Garal bom za to,« napoveduje obetavni biatlonec novega vala Alex Cisar.

Polona Klemenčič edina brez okužbe Vodja panoge Janez Ožbolt je razgrnil slovenske cilje na Pokljuki. V moški konkurenci si poleg kolajne želijo še po dve uvrstitvi med najboljšo petnajsterico in trideseterico. »Cilj v ženski reprezentanci pa je uvrstitev do 25. mesta in dvakrat med štirideseterico. V štafeti je želja uvrstitev med najboljšo osmerico,« je povedal Ožbolt. Trenerka ženske vrste Andreja Mali obžaluje, da je njena ekipa okrnjena zaradi številnih okužb s koronavirusom. Na priložnost bodo čakale Polona Klemenčič, Lea Einfalt, Lena Repinc, Živa Klemenčič in Nika Vindišar. »Covid je na naša vrata potrkal ob nepravem času. Lea počasi prihaja k sebi, medtem ko je nastop Nike zaradi težje oblike bolezni še nedorečen,« je razložila Andreja Mali. Polona Klemenčič je tako kot Jakov Fak še edina reprezentantka, ki se ni okužila, a je bila kljub temu v štirinajstdnevni karanteni. »Ni bilo veliko za početi. Trenirala sem na sobnem kolesu in se odpočila. Morda je bil to pravi recept, da bom ravno na Pokljuki pokazala najboljše nastope,« se nadeja Polona Klemenčič. Lea Einfalt je izpostavila, da v tekmovališču še vedno išče prave občutke, mladinki Lena Repinc in Živa Klemenčič pa sta bili zelo presenečeni nad povabilom v reprezentanco in pravita, da želita pokljuško izkušnjo izkoristiti predvsem za nabiranje izkušenj in zabavo.