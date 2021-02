Najhitrejši alpski smučarji ne bodo imeli posebne priprave za nastop na vrhuncu sezone – svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo med 8. in 21. februarjem. Razlog je v tem, da se bo jutri in pojutrišnjem nadaljeval svetovni pokal v Garmisch-Partenkirchnu, od koder bo večina odpotovala neposredno na prizorišče, saj bo v torek, 9. februarja, na sporedu prva končna preizkušnja v superveleslalomu. Kaj si o nadaljevanju sezone misli glavni slovenski trener Gregor Koštomaj, je lepo ponazoril pred odhodom na Bavarsko: »Bojim se, da nas čaka tekma zaradi tekme. Sneg je bil utrujen že prejšnji konec tedna na ženskih tekmah. Morda bo v zgornjem delu nekoliko manj, saj bo start moškega smuka višje od ženskega. Sicer pa bodo pogoji za vse enaki in v njih se moramo izkazati.«

Koštomaj se je dotaknil zadnjih tekem, na katerih se je slovenska reprezentanca kazala v najslabši luči v sezoni. V Kitzbühelu je povsem odpovedala; ne le rezultatsko, temveč tudi v pristopu, saj se je iz letala videlo, da so imeli Slovenci do kultne proge Streif preveč strahospoštovanja. »Strah je bil v reprezentanci prisoten že v Bormiu. Po Kitzbühelu smo se usedli in se pomenili. V zadnjem času smo imeli kakovosten trening v Kranjski Gori. Gremo z dvignjeno glavo naprej, saj smo navsezadnje v tej sezoni tudi nekaj pokazali. Sezona se je začela s smetano na torti, zmago Martina Čatra na smuku v Val d'Iseru, tudi Boštjan Kline in Miha Hrobar sta pokazala napredek. Najslabše je šlo Klemnu Kosiju, ki se je žal poškodoval,« odgovarja Koštomaj.

Več energije na treningih Kakšen je cilj slovenske reprezentance na generalki v Garmisch-Partenkirchnu? »Dogovorili smo se, da bodo dali tekmovalci od sebe svoj maksimum že na treningih. Tako bo tudi v boju za naslov svetovnega prvaka Italiji,« je odločen glavni trener. »Na treningu bo treba pokazati boljše vožnje. Prizadeval si bom, da bom na tekmi vsaj tako uspešen kot v tej sezoni v Val Gardeni (bil je 17., op. p.),« obljublja Boštjan Kline, ki je pred petimi leti na Bavarskem dosegel enega svojih največjih uspehov, ko je na smuku zaostal le za Norvežanom Alexandrom Aamodtom Kildejem. Koštomaj opozarja, da z izjemo Italijanov, ki so v Cortini d'Ampezzo tekmovali lani na državnem prvenstvu, smuka na prizorišču svetovnega prvenstva ne pozna nihče. Pravi, da je zgornji del drsalni, da pa se bodo razlike delale v srednjem, tehnično zahtevnejšem delu. Ko smo Boštjana Klineta vprašali, s katerim klasičnim prizoriščem bi primerjal smuk v Cortini, je po pomisleku odgovoril, da gre za mešanico Val Gardene, Wengna in Lake Louisa. »Osebno nimam težav s tem, da grem na start proge prvič. Nazadnje se je to zgodilo na olimpijski generalki v Južni Koreji, kjer sem se dobro izkazal,« dodaja Mariborčan.

Martin Čater po zmagi naiven Ena glavnih tem v slovenski reprezentanci hitrih disciplin pred nadaljevanjem sezone je, kaj se dogaja z Martinom Čatrom. Zmagovalec Val d'Isera je bil na naslednjih tekmah bleda podoba uvoda v sezono, le redko kdaj je prehitel kakšnega tekmeca najboljše trideseterice. »Ko pogledam nazaj, sem si naložil preveč bremena. Nisem si predstavljal, kaj me čaka v nadaljevanju sezone. Mislim sem, da bo že nekako šlo. Prišel sem do spoznanja, da nič ne gre samo od sebe. Na vsako tekmo se je treba maksimalno pripraviti in se sproti dokazovati, ne glede na to, kakšni so tvoji pretekli uspehi,« odgovarja Celjan, ki si je očitno naivno predstavljal, da bodo po zmagah vrhunski dosežki prišli sami od sebe. Čater priznava, da se je po zmagi v Val d'Iseru marsikaj spremenilo in da ni bil pripravljen, da bo kljub koronakrizi deležen toliko medijske pozornosti. »Med sezono sem imel težave s samozavestjo. Na smuku v Val Gardeni mi je pri enem od skokov močno zabilo koleno, bolečine pa so me ovirale pri smučanju. Če nisi stoodstoten, se pojavi vse več vprašanj, s katerimi se ukvarjaš, namesto da bi se posvetil smučanju. Vsega tega se zavedam in upam, da so ti problemi za mano. Upam tudi, da se mi bo vrnila samozavest,« pravi Čater, ki bo imel v tej sezoni še nekaj priložnosti, da dokaže, da uspeh v Val d'Iseru ni bil muha enodnevnica. Po Garmisch-Partenkirchnu in Cortini d'Ampezzo ga čakajo preizkušnje v hitrih disciplinah v Kvitfjellu in finalu svetovnega pokala v Lenzerheideju.