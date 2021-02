Ni pa ekipe, v kateri bi bilo stanje briljantno. V vsaki ekipi so težave, vprašanje pa je, kako se rešujejo. Velikokrat se v naši ekipi ne zavedamo dejstva, da zapravimo več kot pol vsega skupnega časa za reševanje problemov. Tekmovalci so tukaj kar 250 dni na leto, in če ne bi sproti reševali problemov, ne bi zdržali tega sedemletnega projekta. Vedno sem mnenja, da bi se vsaka naša »afera« lahko zaključila drugače. Smo profesionalci in tudi v težkih trenutkih moramo tako ravnati.

Skoki so čudovit, vendar specifičen šport. Ostati na vrhu nikoli ni enostavno v nobenem športu. Težko ocenjujem slovenske tekmovalce, ker ne bi bilo pošteno. Čeprav se družimo večino časa, se vedno izognemo pogovoru o skokih. Vsak slovenski trener v skakalnem svetu želi vse najboljše slovenski reprezentanci. Njeni dobri rezultati koristijo vsem slovenskim trenerjem v tujini. Verjamem, da bodo prišli časi, ko bo vrh dostopen tudi Slovencem, in to se lahko zgodi že jutri, a nikjer tega ne moreš doseči na silo, temveč z zaupanjem v dobro delo in v celotno ekipo. Nedeljski dnevnik