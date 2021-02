Danes se bodo v šolske klopi lahko ponovno vrnili učenci OŠ Stražišče, ki je po ponedeljkovem hitrem testiranju šolnikov v Kranju zaslovela kot šola z neverjetno visokim številom okuženih zaposlenih. Takšnih naj bi bilo kar 22, a je torkovo ponovno testiranje okužbo potrdilo le pri dveh zaposlenih – pri učitelju predmetne stopnje in nepedagoškem delavcu. Okoli poldneva je 19 zaposlenih ravnatelja Pavla Srečnika že obvestilo o negativnih izvidih PCR-testov, rezultate enega zaposlenega so popoldne še čakali.

Srečnik poudarja, da negativni PCR-testi sicer še niso zagotovilo, da se lahko zaposleni vrnejo na delo v šolo, saj imajo zdravniki različne prakse in so marsikomu že po ponedeljkovem pozitivnem hitrem testu odredili karanteno. »Za nasvet smo prosili epidemiologinjo, ki je pojasnila, da lahko v službo pride vsak, ki mu je PCR-test pokazal negativen rezultat, ne glede na prejšnje rezultate hitrega testiranja,« je pojasnil. Kot smo že poročali, so imeli zdravniki navodila, naj po hitrem testiranju rezultate preverijo s PCR-testi le pri tistih, ki imajo katerega od dejavnikov tveganja ali sodijo med starejše, je za Dnevnik pojasnil direktor ZD Škofja Loka in strokovni vodja osnovnega zdravstva Gorenjske, prim. dr. Aleksander Stepanović. Kot je znano, so se z odstopanji med rezultati hitrega testiranja v nedeljo in ponovitve testov v ponedeljek srečevali tudi v Škofji Loki.

Številke ponovljenih in PCR-testov ostajajo skrivnost

Kot je znano, so v ponedeljek v Kranju s hitrimi testi testirali 1090 zaposlenih v vrtcih in šolah z območij pod okriljem ZD Kranj, okužbo so odkrili pri kar 146 testiranih, medtem ko so jih na testiranju teden prej odkrili sedem. V torek so na ponovljenih testih, h katerim so povabili domnevno okužene šolnike, po besedah direktorice ZD Kranj Lilijane Gantar Žura s hitrimi testi ugotovili precej manj okužb, testirali pa so jih tudi s PCR-testi. A torkove številke ostajajo skrivnost. Kot nam je povedala Irena Grmek Košnik iz NIJZ OE Kranj, bodo natančne številke znane šele prihodnji teden, ko bo predstavljeno validacijsko poročilo. Zakaj je prišlo do toliko pozitivnih rezultatov hitrih testov, ki so se dan kasneje izkazali za napačne, pa prav tako še ni znano.