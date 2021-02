Z ministrstva za kulturo so potrdili, da nameravajo stavbo na Metelkovi 6 prenoviti ter jo nameniti Prirodoslovnemu muzeju Slovenije. O tem naj bi razmišljali že prejšnji ministri, in kot pravijo na Maistrovi, bodo postopke v tej smeri nadaljevali. »Prednost bo tako po prenovi dobil Prirodoslovni muzej Slovenije, ki mu je država kot ustanoviteljica po zakonu dolžna zagotoviti primerne prostorske pogoje za delovanje.«

Do dogovora je še daleč

Kot smo poročali, se nevladne organizacije in umetniški producenti, ki že več kot dvajset let uporabljajo omenjeno stavbo, niso izselili do konca januarja, kot so jim novembra predlagali na Maistrovi. Rok za izpraznitev se je sicer vmes s sklepom državnega zbora podaljšal za pol leta, ministrstvu so naložili tudi, da se mora z uporabniki dogovoriti in jim pomagati pri zagotavljanju nadomestnih prostorov. Toda do resnejših pogovorov še ni prišlo. »Vsem uporabnikom smo poslali vabila za sestanke, vendar so nam pojasnili, da se bodo sestanka udeležili šele po koncu epidemije oziroma ko bodo izpolnjeni pogoji za skupni sestanek z vsemi najemniki, češ da imajo enako zgodovino in pravno osnovo, enaka pa so tudi njihova pričakovanja.«

Po mnenju ministrstva so si sicer uporabniki med seboj precej različni, zato je mogoče primerne dogovore doseči le s posamično obravnavo vsakega posebej, »saj je le tako mogoče poiskati najustreznejše rešitve«. Ob tem dodajajo, da zakon res predvideva, da se javno kulturno infrastrukturo lahko daje v upravljanje ali uporabo pravnim osebam in posameznikom, ki izvajajo javne kulturne programe in projekte, da pa nekateri uporabniki prostorov na Metelkovi 6 sploh ne delujejo na področju kulture. »Tudi zato jih ni mogoče obravnavati skupaj; za zagotovitev nadomestnih prostorov nevladnim organizacijam z drugih področij smo se zato obrnili tudi na druga ministrstva.«