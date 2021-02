O resnici in ministrici Simoni

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) gradiva za razpis vpisov na univerze zmeraj, vsako leto in že vrsto let zapored je tako, na vlado pošlje v zadnjih dnevih januarja. Gradivo vlada včasih obravnava tudi neposredno na seji in mimo odborov. Tako kot aktualna 14. vlada, na primer, obravnava ukrepe v covid zakonodaji.