Komu so namenjeni koronski dodatki?

Pregovor, da nekdo ravna kakor svinja z mehom, dobro pritiče aktualni vladi, ki tako neuspešno vodi to državo in ji skuša sleči še zadnje cunje s shiranega telesa. Na to misel so me navedli šokantni podatki iz zadnje Mladine, kjer je bilo secirano delo države z denarjem, namenjenim za pomoč ob epidemiji, tako imenovani koronski dodatki. Za normalnega človeka je nepojmljivo, da lahko politiki z državnim in evropskim delajo, kot govori pregovor. Namesto da bi vlada skrbela za red in pravičnost (kar je težko, priznam) in se posvetila z vso skrbnostjo delitvi denarja zares potrebnim in tistim, ki ga zaslužijo, berem, kako si delijo denar gozdarji, občinarji, uredniki, farmacevti, gasilci – da ne naštevam dalje. Samo za kontrast tem sprevrženim in neupravičenim dodatkom: delavcev v trgovini, ki so vsak dan v stiku z množico sodržavljanov, ni na nobenem spisku!