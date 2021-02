Tožilstvo je sporočilo, da dokazi na prizorišču zločina nakazujejo, da je v pokolu sodelovalo vsaj 12 policistov. Aretirani policisti so obtoženi umorov, zlorabe položaja in navajanja neresničnih izjav.

Trupla so odkrili 23. januarja v dveh zažganih avtomobili v kraju Santa Anita. Po prvih ugotovitvah preiskovalcev so bile žrtve najprej ustreljene, nato pa zažgane. Med žrtvami so bili po navedbah tožilstva tudi migranti iz Gvatemale. Mediji so poročali, da so bile skoraj vse žrtve Gvatemalci.

Kot so sporočili s tožilstva, so do zdaj identificirali štiri žrtve, ena od njih je mehiški tihotapec migrantov.

Tožilstvo preiskuje, ali so bili v pokol vpleteni tudi drugi policisti kot tudi kriminalne združbe, ki tihotapijo migrante iz srednje Amerike v ZDA in se bojujejo med seboj za nadzor na tem območju.

Mehiko že vse od leta 2006, ko so oblasti razglasile vojno proti drogam, pretresa krvavo nasilje. V državi s skoraj 130 milijoni prebivalcev se trenutno zgodi skoraj 100 umorov na dan.

Za prelivanje krvi so v glavnem odgovorni karteli in tolpe, ki se ukvarjajo s tihotapljenjem droge v ZDA, pa tudi z ugrabitvami in izsiljevanjem. Kriminalci so nemalokrat povezani tudi z varnostnimi silami.