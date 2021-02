Hrvaška policija je štirim italijanskim poslancem iz vrst Zavezništva socialistov in demokratov (S&D) prejšnjo soboto preprečila obisk nadzorne točke hrvaške policije v sisaško-moslavški županiji na delu meje z BiH, ki ga migranti pogosto uporabljajo za nezakonit prehod meje.

Zanimalo jih je, kako policisti ravnajo z migranti

Evropski poslanci so želeli ugotoviti, kako hrvaški policisti ravnajo z nezakonitimi migranti in iskalci azila. A policisti so skupini poslancev, s katerimi so bili tudi italijanski novinarji, pot prekrižali približno 150 metrov od meje.

Plenković je v današnjem pogovoru s Sassolijem poudaril, da je bil namen obiska italijanskih poslancev povzročiti incident in škodovati mednarodnemu ugledu Hrvaške, in to ob nespoštovanju hrvaških zakonov in inštitucij, so danes sporočili s sedeža hrvaške vlade.

»Hrvaška je po diplomatski poti opozorila poslance, da ne morejo samovoljno prestopiti meje, kjer je to prepovedano. Napotila jih je na prehod meje na zakonit način na uradnem mejnem prehodu, a so to ignorirali,« je dejal Plenković. Izrazil je pričakovanje, da se tovrstne provokacije ne bodo ponovile.

Kot so še sporočili iz hrvaške vlade, sta se Plenković in Sassoli strinjala, da je bil obisk evropskih poslancev iz vrst S&D »zasebne narave« in da ni šlo za obisk, ki bi ga organiziral ali odobril Evropski parlament. »Izpostavila sta tudi pomembno vlogo Hrvaške pri nadzoru in upravljanju zunanje meje Evropske unije,« so še zapisali. Kot so dodali, je Sassoli izrazil tudi podporo vstopu Hrvaške v schengensko območje.