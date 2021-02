Ob koncu lanskega leta je Spotify naštel 345 milijonov aktivnih uporabnikov. Število naročnikov, ki za vsebino plačujejo in predstavljajo osrednji vir prihodka, se je v primerjavi z letom prej povečalo za 24 odstotkov na 155 milijonov.

Iz družbe s sedežem v Stockholmu, ki sicer kotira na newyorški borzi, so oktobra lani sporočili, da ciljajo na dvig aktivnih uporabnikov na med 340 in 345 milijoni, ob tem so upali, da se bo število naročnikov povzpelo na med 150 in 154 milijonov. »Verjamemo, da pandemija ni imela velikega vpliva na rast naročnikov oz. je morda k njej celo pripomogla,« so ob objavi rezultatov zapisali pri Spotifyju.

Poglobitev lanske izgube so pripisali predvsem rasti operativnih stroškov. Samo v zadnjem četrtletju so se ti povzpeli za 17 odstotkov. Prihodki od prodaje so medtem lani zrasli za 16,5 odstotka na 7,9 milijarde evrov. To je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v skladu z napovedmi analitikov.

V letošnjem letu podjetje pričakuje, da so bo izguba iz poslovanja ustavila nekje med 200 in 300 milijoni evrov. Lanska je znašala 293 milijonov evrov. Ponudnik pretočne glasbe je sicer v zadnjem obdobju veliko investiral v podkaste, vstopa pa tudi na trg zvočnih knjig.