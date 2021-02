Milan Kučan o tem, da je pri šolanju otrok država neprijazna do svojih sodržavljanov

“Pri šolanju otrok prihaja najbolj do izraza politika, ki bi ji rekel, da je neprijazna do svojih sodržavljanov. Skrb staršev za otroke in imenovati proteste, da gre pri tem za izkoriščanje otrok v politične cilje, je res neprijazno do svojih državljanov, tistih, ki so ti povedali, da upravljaš z državo in usodo ljudi. Navsezadnje kdo pa izraža večjo skrb za otroke kot pa starši. Tega ne more nadomestiti ne vlada, ne pristojno ministrstvo.”